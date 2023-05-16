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Anne ve çocuklara özel festival

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken yaptığı konuşmada çocukların herşeyin en güzeline layık olduğunu belirtirken, festivale katılan annelere de çiçek verdi.

04:00 . 16/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Eyüpsultan'da anne ve çocuklara özel festival düzenlendi.

Eyüpsultan'da anne ve çocuklara özel festival düzenlendi.

Eyüpsultan Belediyesi Anaokulları ve Akademisi (ESA) bahçesinde, 4 – 12 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen festivalde çanta boyama atölyesi, sokak oyunları, Eyüp Oyuncakları Deneyimleme Alanı, müzik dinletisi, yüz boyama gibi birbirinden renkli, birbirinden eğlenceli etkinlikler gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Başkan Deniz Köken de etkinliklere katılarak çocukların eğlencelerine ortak oldu. Başkan Deniz Köken yaptığı konuşmada çocukların herşeyin en güzeline layık olduğunu belirtirken, festivale katılan annelere de çiçek verdi. Festivalde patlamış mısır, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar da yapıldı.



#Eyüpsultan Belediyesi
#ESA
#Etkinlik
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