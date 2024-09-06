Anneannelerini bile alet etmişler!

Sözde ‘hayvansever’ görünümü altında zenginleşen çıkar gruplarının arkasına sığındıkları dernekleri mercek altına alan MASAK, bu çevrelerin para trafiğini belgelerle ortaya koydu. “Köpek Velisi” ismiyle sosyal medyada ünlenen ve Şanlıurfa’dan kuduz köpekleri Ankara’ya kaçırmasıyla gündeme gelen Buket Özgünlü’nün bağış paralarını, eşi ve eniştesine ait şirketlerde ticaret için kullandığı belirlenirken Özgünlü-Boyacı ailesinin, gelirlerini vergiden kaçırmak için Pırlantalı Çocuklar Eğitim Kurumu’nu da paravan şirket olarak kullandığı kaydedildi.





VERGİYİ DE OKULDAN KAÇIRDILAR

Okul için Özgünlü’nün kız kardeşi Tuğçe Soysal’ın üzerine Ankara Yenimahalle’de 2 dubleks daire alındığı belirlendi. Diğer kardeşinin eşi Evren Kılıç’ın da kaynağı belirsiz olan 4 milyon 500 bin liralık parayı Ocak 2024’te kendi vadeli hesabına yatırdığı, yine aynı ay içinde yarısını elden yarısını banka hesabından olmak üzere Ankara Yeni Batı’da lüks bir konut aldığı ortaya çıktı.





PAROLA: MAMA ALIMI

Şirketlere yönelik para trafiği incelendiğinde, bu ticari işletmelerin “bağışlardan elde edilen parayı ticari faaliyetlerde kullanarak aklama girişiminde” olduğuna yönelik çok sayıda bulguya yer verildi. Şirketin “mali takibe takılmamasını” istediği işlemler için Ertan Işık’a dernek tarafından “mama alımı” açıklamasıyla gönderilen 97 bin liranın aynı gün içerisinde 'elden alınan borç' açıklamasıyla Özgünlü’nün kardeşi Tuğçe Soysal’ın hesabına aktarıldığı tespit edildi. Özgünlü’nün annesi Fatma Özgünlü’ye de geçtiğimiz yıl Yenimahalle’de bir daire alındığı ayrıca anneannesi Yosma Bilgin’in hesabında 2021’den sonra hızlı bir artış gözlemlendiği 1 milyon 602 bin liranın parçalar halinde anneanneye de aktarıldığı belirlendi. Anneanne Bilgin’e ayrıca 2023’te Kars Kağızman’da bir bahçeli evin de alındığı görüldü.





AYM esastan görüşecek

CHP, 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17 maddesinden 16 maddesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu. AYM, CHP'nin başvurusuyla ilgili dün ilk incelemesini yaptı. Yüksek mahkeme dava dosyasının esastan incelenmesine ve yürütmeyi durdurma talebinin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verdi.



