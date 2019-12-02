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DİYARBAKIR

Anneler direniyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Diyarbakır anneleri
Diyarbakır anneleri

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 91. gününe girdi. Gözyaşı dinmeyen annelerden kimi evladına kavuştuğunda sarılıp koklamayı kimi bağrına basıp kucaklamayı kimi de sevdiği yemekleri yapmayı hayal ediyor. Soğuk havaya ve HDP’lilerin hakaretlerine maruz kalmalarına rağmen anneler ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile eylemlerine devam ediyor.

CİĞERİMİZİ YAKTILAR

Ağrı’dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır’a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, kızına kavuşmadan evine dönmeyeceğini belirterek şöyle konuştu: “Yağmur yağıyor ama yine de buradayız. Bu haklı davamızdan vazgeçmiyoruz çünkü biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. 3 aydır buradayız ama HDP’den hiç kimseyi yanımızda görmedik. PKK ile işbirliği yaptıklarını herkes biliyor. Bu çocuklardan ne istediniz? Çocukların geçmişini, bizim de ciğerimizi yaktınız. 5 yıldır bu acıyı çekiyoruz daha da toparlanamadık. Biz onlardan mal, mülk istemiyoruz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Evlatlarımızın ne günahı var, onları niye dağa çıkarttınız?” 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Müslüm’e kavuşmak ümidiyle oturma eylemi yapan Songül Altıntaş ise “90 yıl da geçse buradayız. Ya çocuğumu alacağım ya da burada öleceğim. İçimizi yaktılar, yeter artık bırakın çocuğumu” diye konuştu.

İnşallah PKK’nın sonu gelir

  • Gaziantep’ten gelen Cennet Kavaklı, zor şartlara rağmen eylemlerini sürdüreceklerini söyledi. Kavaklı, “Oğlumu çok özledim. Hiç aklımdan çıkmıyor. İnşallah PKK’nın sonu gelir, hepsi biter. Artık annelerin gözyaşları akmasın, evlatlar dağa çıkarılmasın, kaçırılmasın. Benim ciğerimi kopardılar, vermiyorlar. Bir annenin evladından ayrılması çok mu kolay?” Ağrı’dan gelerek 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için oturma eylemine dahil olan baba Salih Gökçe de 1 Aralık tarihinin oğlunun doğum günü olduğunu belirterek “İnşallah benim evladım gelecek. Üzerime bin metre kar da yağsa buradan gitmem. Bu sele bir kere kapıldım. İnşallah evladım da sağ salim gelir. Oğlum, babanı dinle gel ve devletin şefkatli kollarına teslim ol” ifadelerini kullandı.

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