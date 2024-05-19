Annelerin sesi Ankara'dan yükseldi

Hacettepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin moderatörlüğünde gerçekleşti.





“Annelik hiç bir zaman kolay değil ama terörün, savaşın ve acının gölgesinde çok daha zor.”





Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şefika Şule Erçetin





"Annelik savaşta çok daha zor"





Etkinliğin açılış konuşmalarını yapan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erçetin, “Annelik hiç bir zaman kolay değil ama terörün, savaşın ve acının gölgesinde çok daha zor. Anne demek vatan demek, vatanımız sizin gibi onurlu ve gururlu annelerin omzunda sizlerin duaları ile şereflenmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.





"Toplum için anne önemli"





Etkinlik boyunca, terörle mücadelede annelerin rolü, Filistin ve Ukrayna'daki annelerin yaşadığı acılar ve dayanışma örnekleri ele alındı. Panelistler, toplumların huzur ve barışı için annelerin önemini vurgulayarak, onların seslerinin duyulması gerektiğini kaydetti.





Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın eşi Filistinli Doaa A.I. Elasawi Sawsan





"Şehit anneliği en yüce mertebe"





Panelde konuşan Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın annesi Badeser Gökdoğan “Şehitlik ve Şehit Anneliği çok yüce mertebeler. Şehit Anneliği mertebesine yükselmek için gururla yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.





"Savaşta da anneyiz"





Gazze'de görev yapan Anadolu Ajansı foto muhabiri Ali Jadallah'ın eşi Filistinli Doaa A.I. Elasawi Sawsan İsrail’in zulmünde annelik görevini anlattı “Anne demek çocuklara sahip çıkan her zaman her durum içerisinde destek olan demektir.Şu ana kadar 10 bin kadın şehit düşmüştür ve bunun 6 bini annedir. Geriye 19 bin çocuk öksüz kalmıştır. Yaklaşık 2 bin kadın hala enkaz altında ve haber alınamıyor. Ben size kendi hikayemi anlattım ama buradan tüm dünyaya sesleniyorum; Tüm Filistinli kadınlara selam olsun tüm annelere selam olsun yaşasın Filistinli kadınlar! Eşimin yurtdışı yasağı olsa da tüm Filistin’in sesini duyurmaya devam ediyor” dedi.









"Karabağ’dan sonra Filistin'de de zafer olacak"

Moderatör Erçetin, Sawsan’ın konuşması üzerine “Karabağ’da anneler nasıl bir mutluluk içerisine zafer elde ettiyse herşeye rağmen aynı sevinci Filistin için de yaşayacağız” ifadelerini kullanarak Türkiye’nin mazlumları sesi olduğunu vurguladı.





6 Şubat depremlerinin de unutulmadığı programda Hacettepe Üniversitesi öğrencisi deprem şehidi Şeyma Zencir’in ablası da duygularını dile getirerek anneliğin yüce ve kutsal olduğunu dile getirdi. Etkinliğe Hacettepe Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ilgi gösterdi. Etkinlik tıpu fotoğraf çekimin ardından son buldu.











