Gündem Annem orada mı diye bakıyorlar
DİYARBAKIR

Annem orada mı diye bakıyorlar

Terör örgütü PKK’dan kaçarak ailesine dönen Cafer Ceylan, kaçırılan çocukların annelerin evlat nöbetini yakından takip ettiğini söyledi. Ailesine kavuşmanın sevincini yaşayan Cafer Ceylan, “Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu. Çok kişi bakıyordu ailesini görmek için. Çok kişi gelmek istiyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 4 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi.
Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 4 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi.

Diyarbakır’da, uğruna HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 4 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi. Hatice Ceylan’ın eyleminin 64’üncü gününde 10 Aralık’ta güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EVİM ÇOK SAKİN VE HUZURLU

Cafer Ceylan, 4 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını dile getirdi. Ayrı kaldığı süreçte ailesini ve evini hiç aklından çıkarmadığını ifade eden Ceylan, “Suriye’de sadece kan, yıkık binalar, sürekli patlama ve silah sesleri var. Ama evim çok sakin ve huzurlu. Uzun süredir dönmeye karar vermiştim. Orada ailesini merak eden çok kişi vardı. Oturma eylemi yapan aileleri televizyondan izliyorduk.” dedi. Fırsat bulduklarında Diyarbakır annelerinin oturma eylemini takip ettiklerini vurgulayan Ceylan, “Acaba bizim de annemiz orada mı?” diye takip edenlerin çok olduğunu söyledi.

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu
OYNAT 00:47
HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden biri daha çocuğuna kavuştu
Diyarbakır'da, uğruna HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğu, 4 yıldır göremediği, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, İl Emniyet Müdürlüğünde görüştükleri evlatlarını bağrına bastı.


OTURMA EYLEMİNİN ETKİSİ OLDU

“Sürekli, ‘Benim burada ne işim var?’ diye düşünüyordum. Çünkü benim ailem, akrabalarım, toprağım burada. Eğer savaşacaksam gelip kendi ailem, toprağım ve vatanım için savaşırım. Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu. Önce çok önemsenmedi sonra çok etkili olmaya başladı. Çok kişi bakıyordu ailesini görmek için. Çok kişi gelmek istiyor, baskı ve korkudan dolayı gelemiyorlar.” ifadelerini kullanan Ceylan, terör örgütüne katılanlara dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.

KELEPÇE BİLE TAKMADILAR

Ceylan, “Ben geldim. Kelepçe bile takmadılar. ‘Tutuklayacaklar, işkence yapacaklar.’ diyorlardı. Ama bunlar yaşanmadı. Sadece ifademi aldılar. İsteyen gelebilir. Orada her söylenene inanmasınlar.” diye konuştu. Hatice Ceylan, oğlunu ilk gördüğünde yaşadığı duyguların tarifsiz olduğunu belirterek, diğer oturma eylemi yapan tüm annelerin de çocuklarına kavuşmasını diledi.

Bir oğlum dağda bir oğlum şehit

  • Songül Altıntaş
  • Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin,3 Eylül’de başlattığı oturma eylemi 102’nci gününe girdi.
  • Çok çektik
  • Necibe Çiftçi de Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden oğlu Roşat Çiftçi için geldiğini dile getirerek, evlatları için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini anlatan Çiftçi, “Terör örgütünden çok çektik. Çiftçi, oğlundan 5 yıldır haber alamadığını aktararak, onu çok özlediğini, sürekli yolunu gözlediğini, evladı için oturma eyleminden vazgeçmeyeceğini sözlerine ekledi. Anne Songül Altıntaş ise “İnşallah bir an önce çocuklarımıza kavuşuruz. Terör örgütü PKK çocuğuma 5 yıldır el koymuş, vermiyor. Oğlum gelmeden buradan kalkmayacağım” dedi.

Geldim anne
GÜNDEM
Geldim anne
Montrö lobisi rahatsız

Montrö lobisi rahatsız
Sınır dışı edildiler

Sınır dışı edildiler

​İngiltere vatandaşı 4 DEAŞ'lı terörist ülkelerine gönderildi.
Türkiyenin eli güçleniyor

Türkiye'nin eli güçleniyor

KKTC'deki Geçitkale Havaalanı İHA ve SİHA merkezi olacak.
HDP yine şaşırtmadı

HDP yine şaşırtmadı

TBMM'de okunan karar metnine HDP, 'hayır' oyu verdi.
Dört partiden<br>ortak tepki

Dört partiden
ortak tepki

ABD'nin skandal 'Ermeni kararı' kınanarak reddedildi.
Karar verildi

Karar verildi

​HDP'nin Diyarbakır mitingindeki saldırıya ilişkin 3 kişiye 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet.
Trump'a kötü haber

Trump'a kötü haber

ABD ​Temsilciler Meclisi Komitesi Trump'a yönelik 2 azil maddesini onayladı.
Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri'ne çağrıldı

ABD Senatosu'nun skandal kararına ilişkin Türkiye'nin tepkisi iletildi.
Hakkımızı koruyoruz

Hakkımızı koruyoruz

Bakan Akar'dan Libya mutabakatı açıklaması.
"Aklınızı başınıza alın"

"Aklınızı başınıza alın"

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ablasından hükümete uyarı.
Sınır kapısında <br>ağlayarak ayrıldı

Sınır kapısında
ağlayarak ayrıldı

Rum yönetimi, Berilsu'nun ödülünü almasını engelledi.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Ceza indirimi yok

Ceza indirimi yok

Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı.
İstanbul'da<br> dev operasyon

İstanbul'da
dev operasyon

ABD'ye gönderilecek kargodan 1 ton 745 kilo uyuşturucu çıktı.
Müslümanlar nerede?

Müslümanlar nerede?

​Mesut Özil, Doğu Türkistan konusunda sessiz kalınmasına tepki gösterdi.
Kabul etmiyoruz

Kabul etmiyoruz

AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi.
Esed rejimi ile<br>ABD arasında kriz

Esed rejimi ile
ABD arasında kriz

​Kamışlı Havalimanı'ndan geri döndüler.
Seville haritası artık geçersiz
Gündem

Seville haritası artık geçersiz

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı deniz yetki anlaşması ile denizdeki haklarını tescil ettirdiğini söyledi. Kurtulmuş, “Bu anlaşma ile Türkiye’yi Ege’nin iç sularında hapsetmeyi öngören Seville haritası tamamen geçersiz hale geldi. Bu anlaşma Türkiye’nin elini rahatlatan ve güçlendiren bir adım” dedi
Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var
Gündem

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan ilde artık trafik lambası var

Türkiye'nin tek trafik lambası olmayan il olma unvanı ile tanınan Sinop'ta son zamanlar yaşanan ölümcül kazalar nedeniyle kentin belirli noktalarına toplamda 20 trafik lambası takıldı. bu gelişmenin ardından Sinop, trafik lambası olmayan tek il unvanını da kaybetmiş oldu.
Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Gündem

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm de Diyarbakır’dan geldi: 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert'in şırınga şeklindeki çikolatayı yerken fenalaşarak hayatını kaybetmesi sonrası Diyarbakır'dan da bir acı haber geldi. 7 yaşındaki Umut Bilgi, 25 Kasım 2019’da okul çıkışında, okul yakınında bir marketten aldığı şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hastanede 9 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. 5 Aralık 2019 tarihinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acılı aile yetkililerden şırıngalı çikolata için önlem alınmasını istedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.