Gündem Manavgatta alevlerin yuttuğu mahallede Belediye Başkanı Şükrü Sözenin villası yanmadı
ANTALYA

Manavgat’ta alevlerin yuttuğu mahallede Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in villası yanmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangında en büyük yıkımı Kalemler Mahallesi yaşadı. Yangında mahalle küle dönerken yanmayan tek yer CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yazlık villası oldu.

Vatandaş duruma isyan etti...

Haber Merkezi Diğer
Antalya haber: Manavgat Kalemlerde yanmayan tek yer başkanın villası
Başkanın villasının çevresi tamamen küle dönerken villa sapasağlam duruyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren, 60 bin hektarlık alanı ve 59 mahalleyi kül eden büyük yangının tahribatı drone ile görüntülendi.

DRONE GÖRÜNTÜLERİNDEN ORTAYA ÇIKTI

Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kalemler Mahallesi’ni havadan görüntüleyen drone kamerasına yansıyan bir villa ise dikkat çekti. Çevresi küle dönen bahçe ve içindeki lüks yapıya alevlerin ulaşmadığı görüldü. Burası CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ait.

Drone kamerasında başkanın villasını alevlerin etkilemediği net bir şekilde görülüyor.
Drone kamerasında başkanın villasını alevlerin etkilemediği net bir şekilde görülüyor.

YANGINLARDAN KORUNDU

Belediye Başkanı Sözen’in 8.5 dönüm arazi içine yaptığı villa, yangınlar devam ederken korumaya alınmıştı. Antalya'daki yangınların ikinci gününde bir vatandaşın kaydedip sosyal medyada yayınladığı videoda Manavgat Belediyesine ait iş makinalarının Sözen’in evinin etrafında çalışmalar yaptığı ileri sürülmüştü.

Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer CHP’li başkanın villası: Etrafını belediye araçlarıyla korumaya aldı
OYNAT 01:16
Manavgat Kalemler'de yanmayan tek yer CHP’li başkanın villası: Etrafını belediye araçlarıyla korumaya aldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Kalemler Mahallesi'ndeki orman yangını sonrası her yer küle dönerken bölgede yanmayan tek yer CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in yazlık villası oldu. CHP'li başkanın, yangın sırasında villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile korumaya aldığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Drone ile yapılan çekimde, Sözen'in villasının etrafını temizlettiği görülüyor.
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen

"KÖY YANARKEN BAŞKANIN MALİKANESİ YANMIYOR"

Üç dönem AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Gökçen Özdoğan Enç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor" ifadelerini kullandı.

'BELEDİYENİN İMKANLARIYLA VİLLASINI KORUDU'

Kalemler Köyünden bir görgü tanığı da Başkan Sözen'in büyük ayıbıyla ilgili iddiaları doğruladı:

"Malikâne yanan köyün içinde. Görüntüdeki yer belediye başkanının yeri, üst tarafta ayrı görülen kısım belediye başkanının malikânesinin müştemilatı. Oraya bakan kişinin ayrı evi var. 8.5 dönüm içerisinde bir malikâne. Oraya özel yaptırdı, yolunu, sokağını yaptırdı. Kendisi yangın sırasında 4 kişiyle oradaydı zaten. Yangının bu denli hızlı geleceğini kimse bilmezdi. Yangın sürerken belediyenin dozerleri ve su tankerleri de geldi. Orada kendi yaverleri geldi, malikânenin temizliğini yaptı, tertemiz hale getirildi. Yangından sonra aşağı indi, 'Canımı kurtardım' diye ağladı. Belediyenin imkânlarıyla malikânesini korudu, temizletti, bazı şeyleri yaptı. Ben bunları gördüm."

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
GÜNDEM
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'e vatandaştan tepki: Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor 2 tane dozer sadece size çalışıyor
OYNAT 00:36
Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'e vatandaştan tepki: Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor 2 tane dozer sadece size çalışıyor
Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, yangın bölgesinde kendi evinin önünü belediye araçları ile korumaya aldı. Bölge halkı CHP'li Başkana 'Başkanım bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, 2 tane dozer sadece size çalışıyor. Ayıp değil mi. Adalet nerede? Vay be.' sözleriyle tepki gösterdi


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