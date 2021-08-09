Manavgat’ta alevlerin yuttuğu mahallede Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in villası yanmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren, 60 bin hektarlık alanı ve 59 mahalleyi kül eden büyük yangının tahribatı drone ile görüntülendi.
DRONE GÖRÜNTÜLERİNDEN ORTAYA ÇIKTI
Yangından en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kalemler Mahallesi’ni havadan görüntüleyen drone kamerasına yansıyan bir villa ise dikkat çekti. Çevresi küle dönen bahçe ve içindeki lüks yapıya alevlerin ulaşmadığı görüldü. Burası CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’e ait.
YANGINLARDAN KORUNDU
Belediye Başkanı Sözen’in 8.5 dönüm arazi içine yaptığı villa, yangınlar devam ederken korumaya alınmıştı. Antalya'daki yangınların ikinci gününde bir vatandaşın kaydedip sosyal medyada yayınladığı videoda Manavgat Belediyesine ait iş makinalarının Sözen’in evinin etrafında çalışmalar yaptığı ileri sürülmüştü.
"KÖY YANARKEN BAŞKANIN MALİKANESİ YANMIYOR"
Üç dönem AK Parti Antalya Milletvekili seçilen Gökçen Özdoğan Enç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Köylülerden öğrendim ki yangın sırasında sadece villasının etrafını belediyenin dozeri ve greyderi ile açtırıyor. Villanın etrafını belediyenin araçları güzelce temizlemiş. Ne hikmetse köy yanarken başkanın malikânesi yanmıyor. Bu, görüntülerde de görülüyor" ifadelerini kullandı.
'BELEDİYENİN İMKANLARIYLA VİLLASINI KORUDU'
Kalemler Köyünden bir görgü tanığı da Başkan Sözen'in büyük ayıbıyla ilgili iddiaları doğruladı:
"Malikâne yanan köyün içinde. Görüntüdeki yer belediye başkanının yeri, üst tarafta ayrı görülen kısım belediye başkanının malikânesinin müştemilatı. Oraya bakan kişinin ayrı evi var. 8.5 dönüm içerisinde bir malikâne. Oraya özel yaptırdı, yolunu, sokağını yaptırdı. Kendisi yangın sırasında 4 kişiyle oradaydı zaten. Yangının bu denli hızlı geleceğini kimse bilmezdi. Yangın sürerken belediyenin dozerleri ve su tankerleri de geldi. Orada kendi yaverleri geldi, malikânenin temizliğini yaptı, tertemiz hale getirildi. Yangından sonra aşağı indi, 'Canımı kurtardım' diye ağladı. Belediyenin imkânlarıyla malikânesini korudu, temizletti, bazı şeyleri yaptı. Ben bunları gördüm."