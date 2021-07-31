CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dört gün önce başlayan ve hala devam eden orman yangınlarına vatandaşların da yardımıyla birlikte ekiplerin müdahalesi tüm hızıyla sürüyor.
Manavgatlı vatandaşlar yangınlara karşı mücadelesini sürdürürken, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerlerle evini korumaya aldırdığı ortaya çıktı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİYE YOL AÇTI
Cep telefonu kamerasıyla o anları çeken bir Manavgat sakini, Şükrü Sözen'e, "Ayıp değil mi başkanım!" diye seslendi. CHP'li Şükrü Sözen'in köylüler zor durumdayken, evini korumaya aldırması ise sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.
'İKİ DOZER SADECE SİZİN EVE ÇALIŞIYOR'
O anları görüntüleyen vatandaş, "Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nereye? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte 'adalet' diyorlar. Vay be!" şeklinde konuştu.