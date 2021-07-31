Gündem CHPli Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözenin evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi Ayıp değil mi başkanım
ANTALYA

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözenin evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım
Şükrü Sözen

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dört gün önce başlayan ve hala devam eden orman yangınlarına vatandaşların da yardımıyla birlikte ekiplerin müdahalesi tüm hızıyla sürüyor.

Manavgatlı vatandaşlar yangınlara karşı mücadelesini sürdürürken, CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evinin önündeki dozerlerle evini korumaya aldırdığı ortaya çıktı.

Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'e vatandaştan tepki: Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor 2 tane dozer sadece size çalışıyor
OYNAT 00:36
Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'e vatandaştan tepki: Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor 2 tane dozer sadece size çalışıyor
Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen, yangın bölgesinde kendi evinin önünü belediye araçları ile korumaya aldı. Bölge halkı CHP'li Başkana 'Başkanım bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, 2 tane dozer sadece size çalışıyor. Ayıp değil mi. Adalet nerede? Vay be.' sözleriyle tepki gösterdi


SOSYAL MEDYADA TEPKİYE YOL AÇTI

Cep telefonu kamerasıyla o anları çeken bir Manavgat sakini, Şükrü Sözen'e, "Ayıp değil mi başkanım!" diye seslendi. CHP'li Şükrü Sözen'in köylüler zor durumdayken, evini korumaya aldırması ise sosyal medyada büyük tepkiye yol açtı.

CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in lüks sitede yer alan satılık daireleri.
CHP'li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in lüks sitede yer alan satılık daireleri.

'İKİ DOZER SADECE SİZİN EVE ÇALIŞIYOR'

O anları görüntüleyen vatandaş, "Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Nereden nereye? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım! İşte 'adalet' diyorlar. Vay be!" şeklinde konuştu.

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CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in evini yangından dozerlerle korumasına vatandaş tepki gösterdi: Ayıp değil mi başkanım

CHP’li Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen yangına karşı evini dozerlerle koruma altına aldı. Vatandaşlar Sözen’in evinin önündeki araçları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Tepkisini dile getiren vatandaşlar, “Sayın Başkanım, bu kepçeler sadece size mi çalışıyor? Bizim köye bir tane bile itfaiye ulaşamıyor, iki tane dozer sadece sizin eve çalışıyor. Oluyor mu bu şimdi? Kaç köy yandı? Ayıp değil mi başkanım!" şeklinde konuştu.

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