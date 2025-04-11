Antalya Havalimanı'na dev yatırım: Yıllık yolcu kapasitesi 82 milyona çıkarıldı

Antalya Havalimanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, turizmin gözde şehirlerinden Antalya'nın hava ulaşımı altyapısını güçlendirmek adına dev bir projeyi daha tamamladıklarını söyledi. Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin yapılan yatırımlarla birlikte yıllık 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını belirten Uraloğlu, “Bu rakam Antalya'nın büyüyen turizm potansiyeline duyduğumuz güvenin bir göstergesidir" dedi.





Sadece dış hatlar terminaliyle sınırlı kalmayan yatırımların tüm havalimanını kapsadığını belirten Uraloğlu, “Yeni dış hatlar terminal binasının yanı sıra, iç hatlara ek bina, üçüncü pist, yeni apron alanları, teknik blok ve kule, VIP ve CIP binaları, 5 otopark binası ile yer hizmetleri ve kargo tesisleri inşa edildi. Bu kapsamlı dönüşüm, Antalya Havalimanı'nı dünya havacılığının önemli merkezlerinden biri haline getirdi" diye konuştu.





‘Havacılıkta örnek gösterilen bir noktaya geleceğiz'

Antalya'nın dünyanın önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Artık Antalya Havalimanı, sadece büyüklüğüyle değil, sunduğu hizmet kalitesiyle de uluslararası havacılıkta örnek gösterilen bir noktaya gelecek. Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden misafirlerimizi en modern altyapıyla karşılayacağız. Kentimizi dünya havacılığında bir marka haline getirmek istiyoruz" dedi.

'2002'den bu yana 230 milyon yolcu taşındı'

Bakan Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı olan 2023'te 214 milyonun üzerinde yolcu taşıyarak tüm zamanların rekorunu kırmıştık. 2024 yılında ise bu rekoru tazeleyerek 230 milyon yolcuya ulaştık. Bu yıl sonunda ise hedefimiz yaklaşık 240 milyon yolcuya ulaşmak" ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin havacılık alanında dünya ölçeğinde büyük bir başarıya imza attığını vurgulayan Uraloğlu, “2002 yılından bu yana havalimanlarımızda yaklaşık 3 milyar biletli yolcuya hizmet sunduk. Bu, dünya nüfusunun neredeyse yarısı kadar bir sayıya denk geliyor" dedi.





2025 yılının ilk 3 ayında hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısının 45 milyon 175 bin 946 olduğunu açıklayan Uraloğlu, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın yaklaşık 44 milyon olduğunu hatırlatarak, artışın devam ettiğini kaydetti.





'Sektör 14 kat büyüdü'

Havacılık sektöründeki gelişmelerin sadece yolcu rakamlarıyla sınırlı kalmadığını belirten Bakan Uraloğlu, “2002 yılında 180 olan havacılık kuruluşu sayımız 678'e yükseldi. Hava yolu işletmelerinin uçak sayısı 162'den 734'e, koltuk kapasitesi ise yaklaşık 5 kat artarak 145 bine ulaştı. 2002'de 65 bin olan çalışan sayısı bugün 320 binin üzerine çıktı" dedi.





Sektörün cirosunun da 2,2 milyar dolardan yaklaşık 30 milyar dolara çıktığını ifade eden Uraloğlu, “'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi, 175 hava ulaşım anlaşması ile dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik" diye konuştu.

'Bayramda rekor kırıldı'

Yılın ilk 3 aylık dönemine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, “Antalya Havalimanımızda ocak-mart döneminde toplam 3 milyon 36 bin 451 yolcuya hizmet sunuldu" dedi. Ramazan Bayramı tatilinin yoğun geçtiğini belirten Uraloğlu, “28 Mart- 6 Nisan tarihleri arasında havalimanımızda toplam 4 bin 202 uçak trafiği gerçekleşti. Bu süreçte 590 bin 189 yolcuya hizmet verildi. 5 Nisan Cumartesi günü ise 78 bin 85 yolcu sayısıyla bu yılın rekoru kırıldı" diye konuştu.





Bakan Uraloğlu, Antalya Havalimanı'na yönelik gelecek projeksiyonlarını da paylaştı. 2025 yılı sonunda yolcu sayısının 40 milyon 250 bine ulaşmasının beklendiğini kaydeden Uraloğlu, 2026'da 41 milyon, 2027'de 42 milyonun üstü, 2028'de 43,5 milyon, 2029'da ise 45 milyona yaklaşılacağını öngördüklerini söyledi. Yapımı tamamlanan yeni terminal binalarına da değinen Bakan Uraloğlu, “Antalya Havalimanımızın yeni terminal binaları yalnızca taş ve çelikten örülü bir yapı değil; aynı zamanda misafirperverliğin buluştuğu bir abide olarak yükseldi" dedi.

‘Kamuya yük olmadan hayata geçirildi'

Yatırımların devlete herhangi bir mali yük getirmeden gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, “Yap-İşlet-Devret modeliyle yaklaşık 927 milyon avroluk yatırım yapıldı. Buna karşılık işletmeci firmadan 2 milyar 138 milyon avro kira alınacak. Yani hem yatırım yapıldı hem de kamu kasasına ciddi gelir sağlandı. Bu modelin ülkemize sağladığı fayda burada açıkça görülüyor" ifadelerini kullandı.





Bakan Uraloğlu, havayolu yatırımlarının 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda hız kesmeden süreceğini vurgulayarak, “2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planımız kapsamında, havalimanlarımızı dönüştürmeye ve ülkemizi küresel lojistik bir üs haline getirmeye devam edeceğiz. Antalya Havalimanı'nda attığımız bu adım, Türkiye'nin vizyonuna yakışır bir hamledir" dedi. (DHA)











