Antalya'da horoz dövüştürenlere ceza

Ekipler tarafından horozlar muhafaza altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi. Horoz sahipleri M.S., M.B., C.H. ve E.H.'ye, 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirme' suçlarından kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam 41 bin 540 TL para cezası uygulandı.