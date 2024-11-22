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Antalya'da sel vurdu: Fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti

Antalya'da sel vurdu: Fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti

17:5522/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
AA
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Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.
Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.

Antalya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde su baskınları oluştu. Sokaklar dereye döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. AFAD, otel ve evde mahsur kalan 403 kişiyi kurtardı.

Antalya'nın doğu ilçelerinde dün başlayan kuvvetli sağanak, gece boyunca etkili oldu.


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Antalya'da sel vurdu: Fırtına ve şiddetli yağış hayatı felç etti
Gündem / Antalya
22 Kasım, Cuma

Serik, Manavgat ve Alanya ilçelerinde seralarda, tarım arazilerinde, nar, portakal bahçelerinde, yollarda ve bazı iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Su birikintilerinin fazla olduğu yollar, trafiğe kapandı.


Sabah saatlerinde iş yerlerinde su birikintisiyle karşılaşan esnaf, temizlik çalışmalarına başladı.

Serik'te eczane çalışanı Mehmet Topal, sabah iş yerine geldiğinde her yerin su içinde olduğunu gördüğünü söyledi.


Alanya'da yağış ve rüzgarın etkisiyle bazı ağaçlar devrildi.

Evde mahsur kalan aile kurtarıldı

Serik'te Akçaalan Mahallesi'nde tek katlı evde mahsur kalan baba Yalçın (75), kızı Filiz (54) ve oğlu Ahmet Bodur (58), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.


Adrese sevk edilen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri, aileyi kurtarmak için çalışma yaptı. AFAD ekipleri Yalçın ve Filiz Bodur'u sırtlayarak pencereden çıkardı. Evden çıkmak istemeyen Ahmet Bodur ise suların çekilmesiyle polisin ikna etmesiyle evden çıkarıldı.


Evde mahsur kalan Filiz Bodur, gazetecilere, sağanak ve dolu nedeniyle suların bir anda evlerine dolduğunu söyledi.


Eşinin de otelde çalıştığını ve yağış nedeniyle yardıma gelemediğini anlatan Bodur, "Ekiplerden yardım istedik, hemen gelip bizi kurtardı. Evin içi su dolu." dedi.

Manavgat'ta su basan oteldeki 400 turist tahliye edildi

Gündoğdu Mahallesi'nde sabah saatlerine sağanak nedeniyle Şarlayık Deresi'nin taşmasıyla 5 yıldızlı oteli zemin ve havuz bölümünü su bastı.


İhbar üzerine bölgeye giden AFAD, polis ve itfaiye ekipleri oteldeki 400 turisti tahliye etti. Turistler başka otellere yerleştirildi, otelde maddi hasar oluştu.



#Antalya
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#sağanak

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