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Bosna'da sel felaketi: 14 kişi öldü

Bosna'da sel felaketi: 14 kişi öldü

04:005/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Felaket sonucu evler sular altında kaldı.
Felaket sonucu evler sular altında kaldı.

Bosna Hersek'te şiddetli sağanak Jablanica, Konjic, Fojnica ve Kresevo kentlerini vurdu. Çok sayıda yerleşim yeri ve yollar kapandı, evler elektriksiz kaldı. Jablanica’da sel nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlardan evlerinin üst katlarında kalmaları ve dışarı çıkmamaları istendi.

Bosna Hersek’in orta ve güney kesimlerini önceki gece saatlerinde vuran şiddetli sağanak, seli beraberinde getirdi. Çok sayıda yerleşim yeri ve yollar kapandı, evler elektriksiz kaldı. Hersek Neretva Kantonu’na bağlı Jablanica kenti yönetiminden Darko Jukan, Jablanica şehrinde 14 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic, sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. Komsic, “Bosna Hersek kurumları, selin etkilerini en kısa sürede gidermek ve halka yardım sağlamak için her türlü önlemi alacaktır” ifadelerini kullandı.


JABLANİCA ERİŞİLEMEZ DURUMDA

Selden en fazla etkilenen Jablanica ve Kiseljak şehirlerinde kaybolanları aramak için çalışma başlatan kurtarma ekipleri, gece boyu elektriklerin kesik olduğunu ve cep telefonlarından sinyal alınamadığını belirtti. Jablanica İtfaiyesi, yolların ve demiryollarının kapalı olması nedeniyle şehrin tamamen erişilmez hale geldiğini duyurdu. Hersek Neretva Kantonu yönetimi, kuzeyde durumun çok kritik olduğunu, şiddetli yağışların nehirleri taşırması ve heyelanların yolları kapatması nedeniyle ulaşımın tamamen kesildiğini, telekomünikasyon altyapısının ise kısmen hizmet dışı kaldığını ifade etti. Halka Konjic ve Jablanica’ya doğru yola çıkmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.


ORDU ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYOR

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, sabah saatlerinde Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine selden etkilenen bölgelerde sivillerin kurtarılması için başlatılan çalışmalara katılma talimatı verdi.


HIRVATİSTAN’I DA ETKİLEDİ

Şiddetli yağmur ve fırtına, Bosna Hersek’in komşusu Hırvatistan’da da etkili oldu. Bazı kasaba ve köylerde sel meydana geldiği öğrenildi.


#Bosna Hersek
#yağış
#sel

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