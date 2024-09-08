Vietnam'da Yagi Tayfunu: Ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu selde bilanço ağırlaşıyor. 71 kişinin hayatını kaybettiği 11 bölgede 580 bin ailenin mahsur kaldığını açıklarken halkın acil gıda, temiz su, ilaç ve kuru kıyafete ihtiyaç duyduğu belirtildi. Öte yandan 282 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü ve 1.4 milyondan fazla çiftçi bu durumdan etkilendi. Bölgede su kaynaklı hastalıkların artmasından endişe ediliyor.