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Dünya

Vietnam'da Yagi Tayfunu: Ölenlerin sayısı 14'e çıktı

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 14'e, yaralıların sayısı 187'ye yükseldi, kayıp 13 kişi aranıyor.

17:38 - 8/09/2024 Pazar
AA
Tayfun, 3 bin 400'den fazla ev ile binlerce dönüm tarım arazisine de hasar verdi.
Tayfun, 3 bin 400'den fazla ev ile binlerce dönüm tarım arazisine de hasar verdi.

Vietnam basınındaki haberlere göre, Yagi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeyindeki kıyı kentlerinden 50 binden fazla kişi tahliye edildi.


Yetkililer, tayfunun sebep olduğu afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e, yaralıların sayısının 187'ye çıktığını açıkladı.


Süper Yagi yıktı geçti

Quang Ninh eyaletinde çoğunluğu balıkçılara ait 25 tekne, büyük dalgalar ve şiddetli rüzgarlar sebebiyle alabora oldu. Suda kaybolan 13 balıkçıyı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.


Çok sayıda trafo ve iletişim hattına zarar veren tayfunun etkili olduğu bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.


Tayfun, 3 bin 400'den fazla ev ile binlerce dönüm tarım arazisine de hasar verdi.


Vietnam yönetimi, tayfunun etkili olduğu bölgelerde yardım ve kurtarma operasyonları yürütmek üzere binlerce askeri personel görevlendirdi.


Dün, Çin'in Haynan eyaletini vuran tayfunun 4 kişinin ölümüne, 95 kişinin yaralanmasına yol açtığı bildirilmişti.


Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmiş, 26 kişi kaybolmuştu.





#Vietnam
#Yagi Tayfunu
#afet
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