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Antalya'da tek başına yaşayan genç kadından haber alamayan aile ekiplere haber verdi: Evde cansız bedeni bulundu

Antalya'da tek başına yaşayan genç kadından haber alamayan aile ekiplere haber verdi: Evde cansız bedeni bulundu

15:1517/04/2025, Perşembe
AA
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Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde tek başına yaşayan Gözde Gökalp'in, kendisinden haber alamayan ailesinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine çilingir yardımıyla evine girildi. Ekipler, Gökalp'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Antalya'da Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.


Gökalp'in cenazesi otopsisi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kadının erkek arkadaşı olduğu belirtilen H.Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.




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