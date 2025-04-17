Antalya'da tek başına yaşayan genç kadından haber alamayan aile ekiplere haber verdi: Evde cansız bedeni bulundu

Antalya'da Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta yer alan bir sitenin 4. katındaki dairede yalnız yaşayan Gözde Gökalp'ten (36) haber alamayan yurt dışındaki ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine siteye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, genç kadının vücudunda morluklar tespit edildi.