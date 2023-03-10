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Antalya'da toplu ulaşım ücretlerine zam

Antalya'da toplu taşıma ücretlerinde 15 Mart'tan itibaren zamlı tarife uygulanacak.

14:12 . 10/03/2023 Cuma
AA
Antalya'da toplu ulaşım ücretlerine zam.

Antalya'da toplu ulaşım ücretlerine zam.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı bünyesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Genel Kurulu'nda ulaşım ücretleri için zam talebi değerlendirildi.


15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, şehir içi toplu taşımada tam bilet 9 lira 60 kuruş, emekli ve öğretmen taşıma ücreti 8 lira 40 kuruş, öğrenci 4 lira, aktarma ücreti ise 3 lira olarak belirlendi.


Ayrıca taksimetre tarifelerinde de değişiklik yapıldı. Buna göre taksimetre açılış ücreti 10 lira, kilometre ücreti 14 lira, metre birim ücreti 1 lira 40 kuruş, saat ücreti 54 lira, kısa mesafe ücreti de 40 lira oldu.


#Antalya
#Toplu Ulaşım
#Zam
2 saat önce
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Antalya'da toplu ulaşım ücretlerine zam
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