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Antalya’da ulaşıma yüzde 56 zam yapıldı

Antalya'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 56 zam yapıldı. Böylece, 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL’ye, 4 TL olan öğrenci 6,5 TL’ye, 8 TL 40 kuruş olan indirimli ücret ise 14 TL’ye yükseldi.

17:18 . 19/07/2023 Çarşamba
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Zamla birlikte 9 lira 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya yükseltildi.

Zamla birlikte 9 lira 60 kuruş olan tam ücret 15 liraya yükseltildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğü sekretaryasının organizesinde Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün toplandı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Alınan kararla birlikte toplu ulaşıma ortalama yüzde 56 oranında zam yapıldı.

Tam ücret 15 TL

Böylece 9 TL 60 kuruş olan tam ücret 15 TL, 8 TL 40 kuruş olan emekli ve öğretmen taşıma ücreti 14 TL, aktarma ücreti 5,5 TL oldu. 4 TL olan öğrenci ücretine ise 2,5 TL zam yapıldı. Taksimetre tariflerine ise zam uygulanmadı.



#Antalya
#ulaşım
#zam
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