Antalya’ya 82 milyonluk havalimanı: Yolcu kapasitesi 2,3 katına çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılacak Antalya Havalimanı yeni şartlara uygun hale getirildi. Yolcu sayısı 35 milyondan 82 milyona çıkarken, 108 olan uçak park pozisyonu 176'ya, genel havacılık terminali bin 200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildi.
Turizmin başkenti Antalya'nın havalimanındaki kapasite genişletilme projesinin ardından daha fazla yolcuya daha konforlu hizmet verebilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılacak Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binalarının kapasiteyi artıracağına işaret ederek, "Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltiyoruz" dedi.
DIŞ HATLAR TERMİNALİ GENİŞLEDİ
Çalışmalar kapsamında 108 olan uçak park sayısının, yeni apron sahalarıyla 176'ya çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, mevcut VIP terminalinin 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminalinin 1200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildiğini belirtti.
Terminal genişletme çalışmalarında sona geldiklerine işaret eden Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini de 75 bin metrekareye çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.
TURİZMİ ETKİLEMEDİ
Uraloğlu, çalışmaların bölgedeki ulaşım ve turizm faaliyetlerini olumsuz etkilemediğini bildirerek, şunları kaydetti: "Havalimanımız, ulusal ve uluslararası mevzuatta belirtilen tüm önlemler alınarak kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. 2024 yılı sonu itibarıyla iç hatlarda 45 bin 351 uçak ve 6 milyon 242 bin 379 yolcuya, dış hatlarda da 188 bin 748 uçak ve 32 milyon 988 bin 354 yolcuya hizmet verdik. Toplamda 234 bin 99 uçak ve 39 milyon 230 bin 733 yolcuya ulaştık." Yenileme sonrası yolcu sayısı 2,5 kat arttı.