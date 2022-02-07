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EĞİTİM

AÖF kayıt yenileme ekranı aof.anadolu.edu.tr: AÖF 2.dönem kayıtları nasıl yapılır?

AÖF Bahar dönemi kayıt tarihleri bir süredir merakla bekleniyordu. Üniversite eğitimini örgün sistem üzerinden sürdüremeyecek olan ya da ikinci üniversitesi için Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine başvurmak isteyen öğrencilerin 2022 AÖF Bahar dönemi kayıt yenileme süreci bugün başladı. AÖF kayıt yenileme işlemlerine ilişkin detaylar merak kazandı. AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl ve nereden yapılır? İşte e-devlet şifresi ile giriş yapılan AÖF kayıt yenileme ekranı aof.anadolu.edu.tr...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF kayıt yenileme ekranı aof.anadolu.edu.tr: AÖF 2.dönem kayıtları nasıl yapılır?
aöf

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi çalışma takvimine göre 2021-2022 ders seçimi (ekle-sil) ve kayıt yenileme süreci 7 Şubat günü başladı. Peki, AÖF kayıt yenileneme nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemi yapmak isteyenlerin ders ekle sil işlemini tamamlamaları ve kayıt yenileme ücretini ödemeleri gerekiyor. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

Öğrenciler 7 Şubat 2022 Pazartesi günü ile 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 22:00'ye kadar işlemlerini yapabilecekler. Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN, NASIL YATIRILIR?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilecek.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 18 Şubat 2022 tarihinde Kredi Kartı, İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 22:30’a kadar ödeme yapılabilecek.

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