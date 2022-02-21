AÖF kayıt yenileme son gün süresi uzatıldı

Üniversite'den yapılan duyuruya göre, kayıt yenileme işlemi Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecek ve 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 22.00’de sona erecek.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 'Açık öğretim sisteminde üst üste 4 dönem kayıt yenileme koşullarını yerine getirmeyen öğrencinin ilgili programdan ilişiği kesilir' hükmünü içerdiğinden Anadolu Üniversitesi ve diğer üniversitelerin açıköğretim programlarında kayıtlı olan ancak 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi'nden itibaren üst üste 4 dönem kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrencilerin kayıtları 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi'nde silinecektir. İlişiği kesilen öğrencilerin yaz okuluna ve sonraki dönemlere kayıt hakları bulunmayacaktır."

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AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecekler.

Kayıt yenileme işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresi ile yapılacak.

2022 AÖF harç ücretleri

Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet ve Görsel İletişim Tasarımı Programı Hariç) alt limit 320 TL Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet, Görsel İletişim Tasarımı Lisans Programlarında alt limit 495 TL ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 350 TL olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için 110 TL ilave edilecektir.

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Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için 150 TL ilave edilecektir.