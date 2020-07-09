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Gündem AÖF sınavları sona erdi 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
EĞİTİM

AÖF sınavları sona erdi: 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi'nin 2020 Bahar Dönemi dönem sonu sınavları tamamlandı. Online olarak gerçekleştirilen final sınavlarına katılan AÖF öğrencileri sonuçları beklemeye başladı. Peki 2020 AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi Yeni Şafak
AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona erdi.
AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona erdi.

Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AÖF final sınavları 8 Temmuz'da sona erdi. Koronavirüs salgını nedeniyle internet ortamından gerçekleştirilen dönem sonu sınavlarının sonuçları için ise bekleyiş başladı. Peki, 2020 AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  • AÖF internet tabanlı final sınavı sonuçlarının sınavların tamamlanmasından kısa bir süre sonra açıklanması bekleniyor.

Final sınavlarında son gün 8 Temmuz olarak belirlenirken sonuçların bir haftalık süreç içerisinde açıklanması bekleniyor.

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AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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AÖF YAZ OKULU DUYURUSU

Sevgili Açıköğretim Sistemi Öğrencileri, Üniversitemiz Rektörü Prof.Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde “Yaz Okulu” yerine “Üç Ders Sınavı” uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere, Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.

  • Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, “Yaz Okulu” açılmasına karar vermiştir. “Yaz Okulu” sınavları Eylül ayında, pandemi şartlarının elvermesi hâlinde yüz yüze, aksi takdirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.

“Yaz Okulu” başvuru takvimi Üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.

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