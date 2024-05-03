AP’de temsil Filistin için önemli

Eski ABD Başkanı Trump, Time dergisine verdiği röportajda İsrail ve Gazze'deki duruma ilişkin geniş değerlendirmelerde bulundu. Trump, Gazze savaşında iki devletli çözüme düşük ihtimal verdiğini belirterek ''Bir zamanlar iki devletli çözümün işe yarayabileceğini düşünüyordum. Ancak bu artık çok ama çok zor görünüyor. Bunu başarmak gerçekten çok daha zor olacak'' dedi.