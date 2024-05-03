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AP’de temsil Filistin için önemli

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde temsil şansı yakalamak için propaganda çalışması yürüten Almanya’da kurulu Yenilik ve Adalet İçin İttifak Partisi (BIG) Genel Başkanı Haluk Yıldız, çalışmalarını Yeni Şafak’a anlattı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 3/05/2024 Friday
Güncelleme: 02:45 - 3/05/2024 Friday
Yeni Şafak
Haluk Yıldız.
Haluk Yıldız.

Filistin konusunun, AP’de gündeme gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, “İstediğimiz kadar davayı savunalım, AP’de gündeme gelmediği zaman sesimiz duyulmuyor. Biz bu sesi duyurmak için AP’ye girmek istiyoruz” diye konuştu.

YARGI OYALIYOR

İki ay önce Alman hükümetini, İsrail’in soykırımına ortak olduğu için dava ettiklerini hatırlatan Yıldız, “Almanya İsrail’e 2022'de 32 milyon avroluk silah yardımında bulunmuştu. Sene sonuna doğru kabine toplandı 326 milyona çıkarıldı bu yardım. Bu tutumdan dolayı Alman hükümetini dava ettik. Dosya numarasını hemen verdiler ama randevu hala vermediler. Oyalama politikası izleniyor” dedi.



#Filistin
#Avrupa Parlamentosu
#Soykırım
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