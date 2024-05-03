AP’de temsil Filistin için önemli

Filistin konusunun, AP’de gündeme gelmesinin önemli olduğunu söyleyen Yıldız, “İstediğimiz kadar davayı savunalım, AP’de gündeme gelmediği zaman sesimiz duyulmuyor. Biz bu sesi duyurmak için AP’ye girmek istiyoruz” diye konuştu.
YARGI OYALIYOR
İki ay önce Alman hükümetini, İsrail’in soykırımına ortak olduğu için dava ettiklerini hatırlatan Yıldız, “Almanya İsrail’e 2022'de 32 milyon avroluk silah yardımında bulunmuştu. Sene sonuna doğru kabine toplandı 326 milyona çıkarıldı bu yardım. Bu tutumdan dolayı Alman hükümetini dava ettik. Dosya numarasını hemen verdiler ama randevu hala vermediler. Oyalama politikası izleniyor” dedi.