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‘Apo’yu serbest bırakacağım’ diyen Millet İttifakı ortaklarına şehit babasından tepki: Vatan sevgisi yok bunlarda

Tarihi seçime saatler kala Millet İttifakı ortaklarının terör örgütü mensupları ile kullandığı ortak dil, birçok kesim gibi şehit yakınlarını da rahatsız etti. Şehit Astsubay Halit Zilani Çelik’in babası Mehmet Çelik bu ortaklığı Yeni Şafak.com’a “Vatan sevgisi yok bunlarda” sözleriyle özetledi.

13:42 . 13/05/2023 السبت
Yeni Şafak
Şehit Halit Zilani Çelik'in babası Mehmet Çelik'ten Yedili Masa'ya tepki

Şehit Halit Zilani Çelik'in babası Mehmet Çelik'ten Yedili Masa'ya tepki

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda 2016 yılında PKK’lı teröristler tuzakladığı bombanın patlaması sonucu şehit olan Astsubay Halit Zilani Çelik’in babası Mehmet Çelik seçimler öncesi yapılan ittifaklara yönelik Yeni Şafak.com’a özel açıklamalarda bulundu. Şehit babası, Kılıçdaroğlu'nun HDP - PKK yakınlaşmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Şehit babası sordu: Siz ne yapardınız?

Mehmet Çelik, PKK’nın 39 yıldır 40 binden fazla canı şehit ettiğine dikkat çekti. Şehit babası Millet İttifakı ortaklarının terör örgütü destekçisi HDP ile aynı dili kullandığını vurguladı, “Apo’yu, Demirtaş’ı çıkaracağım, FETÖ’cüleri yeniden işe alacağım diyenlere karşı siz olsanız ne yapardınız?” diye sordu.

"HDP ile işbirliği yapan vatan hainidir"

Yedili Masa ortaklarının terör dili kullanmasına da gerek olmadığını belirten şehit babası Çelik, sadece HDP’nin destek vermesinin bile terör örgütü PKK ile işbirliği anlamına gelebileceğini söyledi. “HDP olduktan sonra terör söylemine bile gerek yok” ifadesini kullanan şehit Astsubayın babası, “Onlar ile kim işbirliği yaparsa vatan haini” dedi.

Şehit babası: Vatan sevgisi olana canım feda

Şehit Astsubay Halit Zilani Çelik’in babası Mehmet Çelik, Yedili Masa’nın ortakları ve terör destekçisi söylemlerine yönelik sert sözlerle tepki gösterdi. “Ben oğlumu şehit vereyim, sen git onunla bununla işbirliği yap. Vatan sevgisi yok bunlarda” söyleminde bulundu. Şehit babası son olarak da “Vatan sevgisi, bayrak sevgisi, ezan sevgisi olana canım feda. Gerisi boş” dedi.

2016 yılında terör örgütü PKK'nın bombalı saldırısında şehit olan Halit Zilani Çelik


#Şehit Halit Zilani Çelik
#Mehmet Çelik
#Yedili Masa
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