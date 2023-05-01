Selo ve Öcalan çıkamaz

Muhalefetin “Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağız” söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, “Diyarbakır’da Yasin Börü’leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor? ‘Selo’yu çıkaracağız.’ Geçen gün bir bozuntu var Garo diye. O Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş, demiş ki ‘Şimdi nasıl olsa çıkacağım, çıktıktan sonra Öcalan’ı ziyaret edeceğim ve ziyaretimle birlikte de ondan bu görevi devralacağım.’ Yani biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de affedersiniz o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Cezasını çekecek.”