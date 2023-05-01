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Seçim

Selo ve Öcalan çıkamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Ne diyorlar; ‘Selo’yu (Selahattin Demirtaş) çıkaracağız.’ Düşünün oradan Öcalan çıkacak. Biz görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne evlat katili çıkabilir. Cezasını çekecek. " dedi.

Resul Ekrem Şahan
Uğur Duyan
04:00 . 1/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin “Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağız” söylemlerine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin “Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağız” söylemlerine tepki gösterdi.

Muhalefetin “Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakacağız” söylemlerine tepki gösteren Erdoğan, “Diyarbakır’da Yasin Börü’leri şehit eden namussuzlar bunlar değil mi? Yine bunlar ne diyor? ‘Selo’yu çıkaracağız.’ Geçen gün bir bozuntu var Garo diye. O Garo bozuntusu gitmiş ziyaret etmiş, demiş ki ‘Şimdi nasıl olsa çıkacağım, çıktıktan sonra Öcalan’ı ziyaret edeceğim ve ziyaretimle birlikte de ondan bu görevi devralacağım.’ Yani biz böyle bir görevde olduğumuz sürece ne Selo çıkabilir ne de affedersiniz o evlat, yavru katili çıkabilir, çıkamaz. Cezasını çekecek.”


2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

2023 seçimi için YSK'nın takvimi işliyor. Siyasi partileri milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Yurt dışındaki seçmenler oy kullanmaya başladı. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Cumhurbaşkan seçimi en son anket sonuçları da vatandaşların gündeminde. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Selahattin Demirtaş
#Abdullah Öcalan
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