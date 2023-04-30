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Belgelerle Erdoğan gerçeği

Türkiye 2023 yılında 100. yılına giriyor ve en önemli seçimlerinden birini yapacak. Peki Türkiye siyasi bağımsızlığını neden kaybetti ve bugün, kazanabildi mi? Bu gibi soruların cevapları ise tvnet tarafından hazırlanan 'Belgelerle Erdoğan Gerçeği' belgeselinde masaya yatırılıyor.

22:53 . 30/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye’nin başına ne gelse, arkasında hep dış güçler olduğu söylenir. Askeri darbelerin, PKK ve FETÖ gibi örgütlerin hatta derin devlet denen şeyin arkasında da aynı güçler olabilir mi?

Bu soruyu cevaplandırmak için yapmamız gereken tarihi kayıtlara ve belgelere bakmaktı. Türkiye'nin yıllardır neden bağımsız olamadığının cevabı bu belgelerde yatıyordu ve bu geleceğimizi de ilgilendiriyordu.

Çünkü Türkiye 2023 yılında 100. yılına giriyor ve en önemli seçimlerinden birini yapacak. Peki Türkiye siyasi bağımsızlığını neden kaybetti ve bugün, kazanabildi mi?

İşte bu belgeler ve soruların cevapları tvnet'in hazırladığı videoda aydınlanıyor.


#Seçim
#Cumhurbaşkanı
#Erdoğan
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