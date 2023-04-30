İzmir mitingi dünya manşetlerinde: Erdoğan muhalefetin kalesinde gürledi

İzmir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimleri öncesi halkla buluşmalarını sürdürüyor.
Mitinglerin son adresi İzmir'in Gündoğdu Meydanı oldu. Erdoğan, yoğun katılımın yaşandığı mitingde vatandaşlara hitap etti.
BBC: Erdoğan geri döndü
İngiltere basınından BBC, küçük bir rahatsızlık geçiren Erdoğan'ın yeniden geri döndüğünü yazdı.
"CHP'nin kalesi" olarak nitelenen kentte vatandaşların Erdoğan'ın mitingine yoğun ilgisine dikkat çekildi:
(Erdoğan) Liman kenti İzmir'e bayrak denizinin ve kızgın güneşin altında saatlerce bekleyen büyük bir kalabalığın arasında geldi. Muhalefetin kalesinde güçlü bir katılım oldu.
"Muhalefettekileri endişelendirecek mücadeleci performans"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından notların paylaşıldığı haberde şöyle denildi:
Cumhurbaşkanı, yaklaşık 40 dakika boyunca güçlü bir sesle konuştu. Bu, destekçilerine güven verecek ve muhalefettekileri endişelendirecek mücadeleci bir performanstı.
"O bizi ayağa kaldıracak"
Ethnos: Muhalefet kalesinde büyük bir kitle toplandı
Yunanistan basınından Ethnos, "Erdoğan'ın ciddi bir şekilde yeniden ortaya çıkışı: Muhalefet kalesinde büyük bir kitle toplandı" başlığını kullandı.
İzmir sahilindeki mitinge gemilerin ve teknelerin de çeşitli afişlerle katıldığı ve 14 Mayıs seçimlerine iki haftalık bir sürenin kaldığı belirtildi.