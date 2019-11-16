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EĞİTİM

Ara tatil için her ilde etkinlik

Bu yıl ilk kez uygulanan bir haftalık ara tatil için MEB, 81 ilde çeşitli etkinlik planları hazırladı. Bunlar arasında satranç kursundan zeka oyunları turnuvasına, güreşten müze ziyaretlerine kadar birçok faaliyet yer alıyor. Etkinlik listesine, “aratatil.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek. Ara tatil 22 Kasım’da bitecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etkinlik listesine, “aratatil.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek.
Etkinlik listesine, “aratatil.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci için ilk ara tatil dün başladı. Milli Eğitim Bakanlığınca, ara tatilde öğrencilerin hem dinlenmeleri hem de öğrenmeleri amacıyla 81 ilde sanatsal, sportif, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlenecek. Etkinlik listesine, “aratatil.meb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabilecek. Bir haftalık tatil programında satranç kursundan zeka oyunları turnuvasına, güreşten müze ziyaretlerine kadar gün gün saat saat birçok aktivite yer alıyor.

KİMİ KEDİ BAKACAK KİMİ YÜZMEYE GİDECEK

Çankaya Gökçe Karataş İlkokulunda öğretmenler dün ders bitiminde öğrencilere ara tatil süresince illerde düzenlenecek etkinliklere katılma tavsiyesinde bulundu. Okulun 3’üncü sınıf öğrencilerinden Ulaş Şahin ara tatilde kedi bakacağını belirterek, “Bir tanıdığımız, ara tatilde kedisini bize getirecek. Ben de ara tatil boyunca o kediye bakacağım. Bir kedinin bakımını üstleneceğim. Ailemle de vakit geçireceğim. Annemle ve babamla oyunlar oynayacağız” dedi. Öğrencilerden Nehir Kara, el sanatları etkinliklerine katılacağını söyleyerek, “Tasarım beceri atölyesinde atkı ve bere öreceğiz. Bu yüzden ara tatilde örgü örmeyi öğreneceğim.” diye konuştu. Ara tatilde ailesiyle vakit geçirmek ve oyunlar oynamak istediğini ifade eden Ege Göncü de, “Yüzmeye gideceğim, sportif etkinliklere katılacağım.” ifadelerini kullandı. Ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısında okullar, 25 Kasım Pazartesi açılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 arasında olacak.

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