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Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu Ara tatil tarihi belli oldu
EĞİTİM

Ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu: Ara tatil tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı ziya Selçuk, pandemi gölgesinde devam eden eğitim sürecinde ilk ara tatil hakkında bir açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

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