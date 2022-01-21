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EĞİTİM

Yarıyıl tatil zili bugün çalıyor

18 milyon öğrenci için yarıyıl tatil zili bugün çalıyor. Yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022’de yapacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ara tatil zili bugün çalıyor
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18 milyon öğrenci için yarıyıl tatil zili bugün çalıyor. Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021’de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. Öğrenciler yarıyıl tatili öncesi son derslerine bugün girecek ve karne heyecanı yaşayacak.

EĞİTİMLER ÖBA’DA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA), ilk kez 24 Ocak-6 Şubat’taki iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

EĞİTİM 7 ŞUBAT’TA BAŞLAYACAK

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi yarın sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022’de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

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Yarın bazı illerde okullar tatil edildi.

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