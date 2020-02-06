Araç kullanırken bir yandan da oyun oynayan minibüs şoförüne trafik eğitimi verildi

Spor

Babası oğlunu gözlemliyor

Çaldığı düdüklerle maçların sonuçlarına ve puan sıralamasına etki eden Cüneyt Çakır, son 4 haftada sadece 1 kez maç yönetirken, bu boşluğu babası Serdar Çakır dolduruyor. Önceki gün oynanan Denizlispor-Göztepe maçında gözlemcilik yapan Serdar Çakır’ın, oğlunun hakem olduğu bir ligde görev yapması, tutacağı raporları şüpheli hale getiriyor.