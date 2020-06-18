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Gündem Aracı çalıp sabah otoparka bıraktı
DİYARBAKIR

Aracı çalıp sabah otoparka bıraktı

Diyarbakır’da bir hırsız, camını kırdığı hafif ticari aracı karıştırırken hemen yanındaki transitin anahtarını buldu. Anahtarla açtığı araçla olay yerinden uzaklaşan hırsız, transiti bir otoparka bırakarak kayıplara karıştı.

Haber Merkezi İHA
Anahtarı alan hırsız, transite binerek olay yerinden uzaklaştı.
Anahtarı alan hırsız, transite binerek olay yerinden uzaklaştı.

Olay, Kayapınar ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 18 yaşlarındaki bir hırsız, önceki gün sabah 04.30 civarında bir site içerisinde araçların etrafında keşif yaptı.

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Gözüne kestirdiği 21 AAG 601 plakalı hafif ticari aracın camını kırarak içeri giren hırsız, karıştırdığı aracın içinde hemen yanında bulunan 21 FH 817 plakalı transitin anahtarını buldu. Anahtarı alan hırsız, transite binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Anahtarı alan hırsız, transite binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çalınan araç otoparkta bulundu

Sabah uyanıp aracına yönelen Mehmet Sait İritaş, neye uğradığını şaşırdı. Bir aracının camının kırıldığını diğerinin de ortada olmadığını gören İritaş, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından çalınan aracın, Bağlar ilçesi Fatih Caddesi üzerindeki bir otoparkta olduğu tespit edildi.

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Anahtarı alan hırsız, transite binerek olay yerinden uzaklaştı.

Otopark içerisinde terk edilmiş halde bulunan araç, yapılan delil çalışmalarının ardından sahibine teslim edildi. Aracını çekici yardımıyla olay yerinden kaldıran Mehmet Sait İritaş, servise götürerek yeni anahtar sistemi taktırdı.

Anahtarı alan hırsız, transite binerek olay yerinden uzaklaştı.

İritaş, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Aracımız sitenin içerisindeyken saat 04.30 civarında 18 yaşlarında biri geliyor, araçları kontrol ettikten sonra, bizim iki tane yan yana olan araçlarımıza bakıyor. İlk önce küçük kasalı aracımızın camını kırıyor, içerisini kontrol ediyor, daha sonra o araçta olan bu büyük aracın anahtarını bulup aracı alıp çıkıp gidiyor. Şikayet ettik, karakola gelip gereken işlemleri yaptılar, inceleme sonrası aracımızı Bağlar ilçesinde bulunduğunu söylediler. Otopark olan bir yerde aracı bırakıp gitmiş. Makine, kredi kartları, kimlik araç ruhsatı falan hepsini götürmüşler. 8 bin lira zararımız var, şahıs maskeli kim olduğunu bilmiyoruz.”

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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