Arakçi: Boğaz düşmanlarımıza kapalı

Hürmüz Boğazı’na ilişkin konuşan Arakçi, "Bugün, savaşın başlamasından yaklaşık 15 gün sonra, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için dün düşman saydıkları kişilere başvuruyorlar. Diğer ülkelerden gelip Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına yardım etmelerini istiyorlar. Hürmüz Boğazı açık ancak düşmanlarımıza, yani ülkemize saldıranlara ve onların müttefiklerine kapalıdır" ifadelerini kullandı. İran’ın direnişi sürdüreceğini vurgulayan Arakçi, "ABD’ye hiçbir mesaj göndermedik ve ateşkes talebinde bulunmadık. Ancak bu savaş bir daha tekrarlanmayacak şekilde sona ermelidir. Kendini savunma konusunda hiçbir tereddüt göstermeyen, bir milletle karşı karşıyalar" şeklinde konuştu.