Arakçi: Boğaz düşmanlarımıza kapalı

17/03/2026, Salı
Arakçi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran takvimine göre yılın son haftasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin konuşan Arakçi, "Bugün, savaşın başlamasından yaklaşık 15 gün sonra, Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için dün düşman saydıkları kişilere başvuruyorlar. Diğer ülkelerden gelip Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına yardım etmelerini istiyorlar. Hürmüz Boğazı açık ancak düşmanlarımıza, yani ülkemize saldıranlara ve onların müttefiklerine kapalıdır" ifadelerini kullandı. İran’ın direnişi sürdüreceğini vurgulayan Arakçi, "ABD’ye hiçbir mesaj göndermedik ve ateşkes talebinde bulunmadık. Ancak bu savaş bir daha tekrarlanmayacak şekilde sona ermelidir. Kendini savunma konusunda hiçbir tereddüt göstermeyen, bir milletle karşı karşıyalar" şeklinde konuştu.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

Gaziantep bayram namazı vakti 2026: Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet namaz vakti