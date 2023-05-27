Aranan yüz değiller

Yedili Masa, Kemal Kılıçdaroğlu’na destek için sahaya sürdüğü CHP’li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş’ın performansından memnun değil. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu ile milletvekilliği seçimlerinde istedikleri sonuçları elde edemeyen 7’li Masa partileri ikinci turu beklemeden performans analizine odaklandı. Buna göre, performansları sınıfta kalan isimler İstanbul Büyükşehri Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehri Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Saadet Partisi’nde ikilinin performansları zaman zaman olumlu olsa da tam yeterli bulunmadı. Gelecek Partisi’nde ise ikilinin polemiklere girmesinin negatif etki oluşturduğu kanaati hakim. DEVA Partisi’nde ise ikilinin seçmenin istediği yeni yüz olmadığı değerlendiriliyor. Demokrat Parti’de ise İmamoğlu ve Yavaş’ın bekleneni veremediği değerlendiriliyor.