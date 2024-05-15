Areda Survey: Türk halkının yüzde 85,4’üne göre Batılı ülkeler Filistin katliamına destek veriyor!

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 85,4’ü İsrail – Filistin meselesinde Batılı ülkelerin tavrını “Katliama destek oluyorlar” şeklinde yorumluyor. Yüzde 14,6’sı ise Batılı ülkelerin tavrının normal olduğu görüşünde.
Halkın yüzde 96,2’sine göre Amerika, Gazze saldırılarından sorumlu
Araştırmada katılımcılara “Sizce Amerika’nın Gazze saldırısında sorumluluğu var mıdır?” sorusu da yöneltildi. Peki, Türk halkı Amerika’yı sorumlu tuttu mu?
Araştırma sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 96,2’si, Gazze saldırılarında Amerika’nın sorumlu olduğunu düşünüyor.
Areda Survey Genel Müdürü Akın: Batılı ülkeler katliama ortak oluyor’ algısını pekiştiriyor
Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın araştırmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
Akın, “Batı ülkelerinde İsrail saldırılarının dile getirilmesine dair gerçek bir özgürlükten söz edemeyiz. Batılı ülkelerin sıkça dile getirdiği özgürlük ve insan hakları gibi kavramlar, konu Filistin’e gelince görmezden gelinirken İsrail katliamından bahsedenlerin de antisemitist olarak suçlanması, kamuoyundaki ‘Batılı ülkeler katliama ortak oluyor’ algısını pekiştiriyor.” dedi.
Araştırmanın Metodolojisi
- Türkiye genelinde 3.101 kişinin katıldığı ve 29 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.