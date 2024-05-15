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Areda Survey: Türk halkının yüzde 85,4’üne göre Batılı ülkeler Filistin katliamına destek veriyor!

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 85,4’ü İsrail – Filistin meselesinde Batılı ülkelerin tavrını “Katliama destek oluyorlar” şeklinde yorumluyor. Ayrıca, halkın yüzde 96,2’si Amerika’nın Gazze saldırılarından sorumlu olduğunu düşünüyor. Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın konuya ilişkin, “İsrail saldırılarını dile getirenleri antisemitist olmakla suçlayan Batılı ülkeler, kamuoyundaki ‘Batı katliama ortak oluyor’ algısını pekiştiriyor” ifadelerini kullandı.

Seren Som
11:56 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Areda Survey
Areda Survey

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 3.101 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 85,4’ü İsrail – Filistin meselesinde Batılı ülkelerin tavrını “Katliama destek oluyorlar” şeklinde yorumluyor. Yüzde 14,6’sı ise Batılı ülkelerin tavrının normal olduğu görüşünde.


Halkın yüzde 96,2’sine göre Amerika, Gazze saldırılarından sorumlu

Araştırmada katılımcılara “Sizce Amerika’nın Gazze saldırısında sorumluluğu var mıdır?” sorusu da yöneltildi. Peki, Türk halkı Amerika’yı sorumlu tuttu mu?

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 96,2’si, Gazze saldırılarında Amerika’nın sorumlu olduğunu düşünüyor.

Areda Survey Genel Müdürü Akın: Batılı ülkeler katliama ortak oluyor’ algısını pekiştiriyor

Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın araştırmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

Akın, “Batı ülkelerinde İsrail saldırılarının dile getirilmesine dair gerçek bir özgürlükten söz edemeyiz. Batılı ülkelerin sıkça dile getirdiği özgürlük ve insan hakları gibi kavramlar, konu Filistin’e gelince görmezden gelinirken İsrail katliamından bahsedenlerin de antisemitist olarak suçlanması, kamuoyundaki ‘Batılı ülkeler katliama ortak oluyor’ algısını pekiştiriyor.” dedi.


Araştırmanın Metodolojisi

  • Türkiye genelinde 3.101 kişinin katıldığı ve 29 Nisan – 2 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile “Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli” kullanılarak gerçekleştirildi.

Yahudi işgalci polis korumasında Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtı

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi korumasında baskın düzenleyen fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail bayrağı açarak provokasyon yaptı. İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren, fanatik Yahudi yerleşimcilerin, ulusal bağımsızlık günü bahanesiyle Mescid-i Aksa'ya baskını için Eski Şehir bölgesine giden yolları demir bariyerlerle kapattı. Polis, Eski Şehir sakini olmayan Filistinlilerin buraya girişini engelledi. Aynı zamanda İsrail polisi, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek avluda konuşlandı ve bu sırada Aksa'nın kapılarını Müslümanların girişine kapattı. İsrail polisi korumasındaki fanatik Yahudi yerleşimciler, gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e girerek baskın düzenledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir fanatik Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açtığı görüldü. İki fanatik Yahudi yerleşimcinin de sırtında İsrail bayrağıyla Aksa'nın avlusunda dolaşması dikkati çekti.


#Gazze
#İsrail
#ABD
#Araştırma
#Areda Survey
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