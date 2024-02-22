Areda Survey Türkiye'nin sınır ötesi üslerini Türk halkına sordu: Destekliyor musunuz? İşte dikkat çeken sonuç

Areda Survey’in Türkiye genelinde 2 bin 94 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 81,6’sı İsrail'in Türkiye topraklarında gözü olduğunu düşünüyor. İsrail'in Gazze saldırısındaki gerçek amacının yüzde 81,1 ile Gazze'yi işgal etmek olduğunu belirten Türk halkı, Amerika ve Avrupa'nın İsrail'e destek vermesinin asıl nedenini de yüzde 77,9 ile ülkelerin kendi çıkarlarını korumak olarak ifade ediyor. Ayrıca, katılımcılara Amerika ve Avrupa'nın İsrail'e verdiği desteğin nedeni de soruldu. İşte çıkan sonuçlar...