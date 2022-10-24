Gündem Arel Üniversitesinin inşaatı çökmüştü Yıkılıp yeniden yapılacak
İSTANBUL

Arel Üniversitesi'nin inşaatı çökmüştü: Yıkılıp yeniden yapılacak

Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Konuyla ilgili konuşan Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Gördüğünüz gibi biraz fazla hasar gördü. Şahsi görüşüm, yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Onarım, güçlendirme çalışması biraz daha maliyetli olabilir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Arel Üniversitesinin inşaatı çökmüştü: Yıkılıp yeniden yapılacak
Arel Üniversitesi'nin inşaatı çökmüştü: Yıkılıp yeniden yapılacak

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi.
Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.


İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile hotellere yerleştirildi. Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.

Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan
Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan

'BİZ KENDİLERİNİ UYARDIK'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Maalesef iki üç senedir bu kazı, çukur yerinde durmakta. Çukurlar inşaat yapılmadığı için iklim şartlarına göre değişmelerde hasar görebilir. Çevre Şehircilik Bakanlığının derin kazı yönetmeliği vardır. Her gün çevresindeki binalardaki hareket izlenmeliydi. Rapor edilmeliydi. İnklinometre diye bir alet var. Onunla tespit edilmeliydi. Yapılıp yapılmadığını ortaya çıkacaktır. Biz bir hareket gördük binada. Geldik, uyardık kendilerini. Bakın bir hareket var. Baktık bizi dinlemiyorlar, biz kendimiz önlem aldık. Elektriğimizi, suyumuzu ve doğalgazımızı keserek binayı boşalttık ve bu şekilde beklemeye aldık. Süreç bu şekilde devam etti. Yıkılan alanlarda meslek yüksekokulları ve laboratuvarlarımız var, idari kısımlar var. Yani üst katta idari kısımlar, sınıflıklar, alt katta da laboratuvarlar vardı" dedi.

'YIKILIP YENİDEN YAPILMASI GEREKİR'

Öğrenime uzaktan eğitimle aksamadan devam edildiğini belirten Altan, "Pandemiden dolayı altyapımız zaten vardı. Sonra da tabii burada eğitim devam edilmeyeceği için ikinci planımızı da yapacağız. Diğer kampüslerimiz sağlam. Sadece Sefaköy'deki kampüs binadan oluşuyor. Binanın kaderi ise üst yönetimin karar vereceği şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi biraz fazla hasar gördü. Şahsi görüşüm, yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Onarım, güçlendirme çalışması biraz daha maliyetli olabilir" dedi.

Küçükçekmece'de üniversite binasının bir kısmı çöktü
OYNAT 00:59
Küçükçekmece'de üniversite binasının bir kısmı çöktü
Küçükçekmece'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü.

Küçükçekmece’de çöken istinat duvarı ve üniversite havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 10
Title
Küçükçekmece’de dün akşam bir inşaatın istinat duvarı çökmüştü. Çökmeyle birlikte yan tarafta bulunan özel bir üniversitede de kısmi olarak çökme meydana gelmişti.
Title
İncelemeler devam ederken, istinat duvarının ve özel üniversitenin çöktüğü yer havadan görüntülendi.
Title
İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.
Title
Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, \"Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz.\" dedi.
Title
İşte çöken istinat duvarı ve üniversitenin havadan görüntüsü...
Title
Küçükçekmece’de çöken istinat duvarı ve üniversite havadan görüntüle
Title
Title
Title
Title
Küçükçekmece’de çöken istinat duvarı ve üniversite havadan görüntülendi
Küçükçekmece'de istinat duvarının ve özel üniversitenin çöktüğü yer havadan görüntülendi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.
Mağaradaki kazıda bulundu: Ormanın derinliklerinden kova kova çıkardılar

Mağaradaki kazıda bulundu: Ormanın derinliklerinden kova kova çıkardılar
55 yıldıriktidarda olan var

55 yıldır
iktidarda olan var

​İşte ülke liderleri ve görev süreleri.
Karıncanın yüzünü görenler şoke oldu

Karıncanın yüzünü görenler şoke oldu

İlk kez bu kadar net görüntülendi: Kimse inanamadı.

​Çiftetelli çal dediler: Gerisi korkunç!

Türk halkı Erdoğan'ın BM'deki konuşmasını başarılı buldu.

​Üniversite sınavındaki öğrencilerin hali viral oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.