Arel Üniversitesi'nin inşaatı çökmüştü: Yıkılıp yeniden yapılacak

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi.

Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.





İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu. Gece saatlerinde inşaat alanında ve çöken üniversite binasında inceleme yapan ekipler, yakında bulunan 6 binadaki 128 dairede yaşayan vatandaşlar ile bir yurt binasındaki 71 öğrenciyi tahliye etti. Tahliye edilenler, belediyeye ait otobüsler ile hotellere yerleştirildi. Ekiplerin çalışmaları halen devam ediyor.

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Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan

'BİZ KENDİLERİNİ UYARDIK'

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, "Maalesef iki üç senedir bu kazı, çukur yerinde durmakta. Çukurlar inşaat yapılmadığı için iklim şartlarına göre değişmelerde hasar görebilir. Çevre Şehircilik Bakanlığının derin kazı yönetmeliği vardır. Her gün çevresindeki binalardaki hareket izlenmeliydi. Rapor edilmeliydi. İnklinometre diye bir alet var. Onunla tespit edilmeliydi. Yapılıp yapılmadığını ortaya çıkacaktır. Biz bir hareket gördük binada. Geldik, uyardık kendilerini. Bakın bir hareket var. Baktık bizi dinlemiyorlar, biz kendimiz önlem aldık. Elektriğimizi, suyumuzu ve doğalgazımızı keserek binayı boşalttık ve bu şekilde beklemeye aldık. Süreç bu şekilde devam etti. Yıkılan alanlarda meslek yüksekokulları ve laboratuvarlarımız var, idari kısımlar var. Yani üst katta idari kısımlar, sınıflıklar, alt katta da laboratuvarlar vardı" dedi.

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'YIKILIP YENİDEN YAPILMASI GEREKİR'

Öğrenime uzaktan eğitimle aksamadan devam edildiğini belirten Altan, "Pandemiden dolayı altyapımız zaten vardı. Sonra da tabii burada eğitim devam edilmeyeceği için ikinci planımızı da yapacağız. Diğer kampüslerimiz sağlam. Sadece Sefaköy'deki kampüs binadan oluşuyor. Binanın kaderi ise üst yönetimin karar vereceği şeyler bunlar. Gördüğünüz gibi biraz fazla hasar gördü. Şahsi görüşüm, yıkılıp yeniden yapılması gerekir. Onarım, güçlendirme çalışması biraz daha maliyetli olabilir" dedi.

