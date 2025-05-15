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Arif Kocabıyık'ın serbestliği kısa sürdü

Arif Kocabıyık'ın serbestliği kısa sürdü

10:2215/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
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Arif Kocabıyık
Arif Kocabıyık

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve dün tahliye edilen sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık’ın, sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaptığı provokatif sokak röportajları videoları ile tanınan sosyal medya fenomeni Arif Kocabıyık'a tekrar karakol yolu gözüktü.


AK Parti seçmenini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeleri ile sıkça tepkilerin odağı olan Kocabıyık, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.


Cumhurbaşkanına hakaret etti


Gerekçe olarak, Kocabıyık'ın sosyal medya hesabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği bir röportaj kesiti yayınlaması gösterildi.





Kocabıyık, ifadesi alındıktan sonra tutuklandı.


Ardından avukatının yaptığı itiraz üzerine 7 gün sonra serbest bırakıldı.


Savcı gözaltı kararı verdi


Ancak Kocabıyık'ın serbestliği kısa sürdü.


Fenomenin tekrar gözaltına alındığını açıklayan avukatı, şu paylaşımı yaptı;


"Arif Kocabıyık yeniden gözaltına alındı. Savcı, bir ay önce Arif’in ifadesini aldırıp emniyetten serbest bıraktırdığı iki dosyayı gerekçe göstererek KESİN nitelikteki tahliye kararına itiraz etti. Tahliye kararı veren mahkeme itirazı reddetti. Bunun üzerine Savcı kendisi gözaltı kararı aldı."


#Arif Kocabıyık
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