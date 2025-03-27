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Arkadaş şakasında acı son: Okul servisinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

Arkadaş şakasında acı son: Okul servisinin çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti

17:1627/03/2025, Perşembe
IHA
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Acılı baba, hayatını kaybeden kızının elini tutarak gözyaşı döktü.
Acılı baba, hayatını kaybeden kızının elini tutarak gözyaşı döktü.

Adana'da okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki kız çocuğunu yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı iteledi. O sırada yoldan geçen okul servis minibüsü, 11 yaşındaki çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşının şaka amaçlı itelediği 11 yaşındaki kız öğrenci okul servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kaza, ilçeye bağlı Çanaklı Mahallesi Andaç Sokak'ta bulunan Şehit Ziya Özkozanoğlu Ortaokulu yanında meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıkıp eve doğru giden 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Gazel Alsheıkm'i yanındaki bir arkadaşı şaka amaçlı iteledi. İteleme sonrası Gazel'e, okuldan hareket eden A.B. (44) idaresindeki 01 ADL 295 plakası öğrenci servis minibüsü çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvururken, servis minibüsü sürücüsünü de gözaltına aldı.

Baba kızının elini tutup gözyaşı döktü

Acı haberi alan Gazel'in ailesi olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Baba Bassen Alsheıkm yerde cansız yatan kızını elini tutarak uzun süre ağladı. Yakınları tarafından sakinleştirilen aileye sağlık ekipleri müdahale etti.

Savcı ve polisin olay yeri incelemesi sonrasında küçük kızın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



#Adana
#Okul Servisi
#Şaka

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