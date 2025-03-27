Kahvehanede 8 çeyrek altın alacağı nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi diğerini kazayla öldürdü

Olay, 25 Mart saat 23.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana geldi. Yüzünü atkı ve kapüşonla gizleyen D.G. kahvehaneye gidip, okey oynayan Erkan Savan'a tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Savan ile yanındaki Ramazan Durak'ın göğsüne isabet etti. Savan ile Durak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbarla kahvehaneye sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalelerinin ardından Savan ile Durak'ı yakındaki özel hastaneye götürdü. Çok kan kaybeden Durak ve Savan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.