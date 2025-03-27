Eski eş cinayeti feci bitti: İki kişiyi öldürüp intihar etti

Bir süredir işe gitmediği öğrenilen taksi Şoförü Haydar Duman, saat 19.00 sıralarında boşandığı eşi Damla Bakiler'in(32) kızı ile birlikte kaldığı eski kayınvalidesinin evine gitti. Burada eski eşi Damla Bakiler, eski baldızı Selin Bakiler (19) ve eski kayınvalidesi Nazan Deniz Bakiler (51) ile tartışan Haydar Duman, yanındaki tabanca ile anne ve kızları ile büyük anne H.D.'ye (74) ateş etti. Damla Bakiler, Selin Bakiler ve anneleri Nazan Deniz Bakiler kanlar içerisinde yere yığılırken, Duman daha sonra bir yakınını arayarak 1 yaşındaki kızını evden almasını istedi. Telefon ettiği kişi ihbarda bulunarak, adrese polislerle birlikte geldi.