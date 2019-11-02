Gündem Arnavutköyde 5 katlı binada yangın çıktı
İSTANBUL

Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın çıktı

Arnavutköy'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi DHA
Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.
Yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.

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