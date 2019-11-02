Arnavutköy'de 5 katlı binada yangın çıktı

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Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri için sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri için beklenen sağanağın, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği bildirildi.