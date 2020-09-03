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Gündem Arnavutköyde akıl almaz görüntü Koltuğu beşinci katın penceresinden fırlattı
İSTANBUL

Arnavutköy'de akıl almaz görüntü: Koltuğu beşinci katın penceresinden fırlattı

Arnavutköy'de bir hurdacı sokakta oynayan çocukları düşünmeden satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine binanın beşinci katından aşağıya attı. Oynayan çocukların çok yakınına düşen koltuğun düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi DHA
Arnavutköy'de akıl almaz görüntü; 5. kattan koltuğu böyle yere attılar.
Arnavutköy'de akıl almaz görüntü; 5. kattan koltuğu böyle yere attılar.

Bir hurdacı, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 5'inci katındaki daireden eski koltuk satın aldı. Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5'inci kattan aşağıya attı.

  • Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun 5'inci kattan atılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy'de akıl almaz görüntü; 5. kattan koltuğu böyle yere attılar.

Arnavutköy'de akıl almaz görüntü; 5. kattan koltuğu böyle yere attılar.

Arnavutköy'de akıl almaz görüntü; 5. kattan koltuğu böyle yere attılar.

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