Arnavutköy'de akıl almaz görüntü: Koltuğu beşinci katın penceresinden fırlattı
Arnavutköy'de bir hurdacı sokakta oynayan çocukları düşünmeden satın aldığı eski koltuğu merdivenlerden indirmek yerine binanın beşinci katından aşağıya attı. Oynayan çocukların çok yakınına düşen koltuğun düşme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bir hurdacı, sokak üzerindeki 5 katlı binanın 5'inci katındaki daireden eski koltuk satın aldı. Hurdacı, koltuğu merdivenlerden indirmek yerine sokakta oynayan çocuklara aldırmadan 5'inci kattan aşağıya attı.
Çocuklara çok yakın bir yere düşen koltuğun 5'inci kattan atılma anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.