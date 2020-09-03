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BİLİMSEL GELİŞMELER

Geniş çaplı antikor araştırması, Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme: Geniş çaplı antikor araştırması, Kovid-19 aşısı için ümidi artırdı

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sevindiren bir gelişme yaşandı. İzlanda'da 30 binden fazla kişi üzerinde yapılan araştırma, antikorların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinin ardından en az 4 ay koruyuculuk sağladığını gösterdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Merkezi Reykjavik'te bulunan, Amerikan biyoteknoloji şirketi Amgen'in alt kuruluşu deCODE Genetics tarafından yürütülen araştırmada, İzlanda'da Kovid-19 testi yapılan 30 binden fazla kişi incelendi.

Hastaneler, üniversiteler ve sağlık çalışanlarının destek verdiği araştırmada, kişilerde Kovid-19 ile savaşmak için oluşan antikorların, teşhisin ardından en az 4 ay boyunca tükenmediği görüldü.

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Araştırmanın bulgularının yayımlandığı "New England Journal of Medicine" dergisine açıklama yapan Harvard Üniversitesi ve ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri uzmanları, çalışmanın "doğal enfeksiyonda olduğu gibi aşının uzun süreli antikor üretilmesini teşvik etmesi halinde bunun, öngörülemez ve çok bulaşıcı yeni tip koronavirüse karşı kazanılacak bağışıklığın çabuk sona ermeyeceği ümidini doğurduğu" değerlendirmesini yaptı.

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Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmalarda, Kovid-19'a karşı oluşan antikorların çok çabuk kaybolduğu izlenimi uyanmıştı.

Kovid-19 salgınında en büyük gizemlerden biri, virüse yakalanmanın gelecekteki bir enfeksiyona karşı koruyucu etkisinin olup olmayacağı ve bunun ne kadar süreceği.

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