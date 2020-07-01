Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Arnavutköyde böcek ilacı aynı binada oturan 10 kişiyi zehirledi
İSTANBUL

Arnavutköy'de aynı binada oturan 10 kişi zehirlendi!

Arnavutköy'de böcek ilacı aynı binada oturan 10 kişiyi zehirledi!

İstanbul Arnavutköy'de aynı binada yaşayan 10 kişide benzer şikayetler görülünce sağlık ekiplerine haber verildi. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin, binanın bodrum katında yapılan böcek ilaçlamasından etkilendikleri tahmin ediliyor.

Haber Merkezi AA
Polis ekipleri, binaya giriş çıkışların olmaması için önlem aldı.
Polis ekipleri, binaya giriş çıkışların olmaması için önlem aldı.

Arnavutköy'de 10 kişi zehirlenme şüphesiyle kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi Bilkan Sokağı'ndaki 3 katlı binada yaşayan bazı kişilerde mide bulantısı şikayetinin artması üzerine sağlık ekiplerine haber verildi.

Arnavutköy'de 10 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Binaya gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 10 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, binaya giriş çıkışların olmaması için önlem aldı.

Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişilerin, binanın bodrum katında yapılan böcek ilaçlamasından etkilendikleri tahmin ediliyor.

Akıl almaz olay: Trenin üzerine çıkıp yüksek gerilim hattına dokundu
FOTOĞRAF 11
Title
Acı olay, akşam 23.45 sularında Kadıköy, Rasimpaşa Mahallesi, Ayrılık Çeşme Sokağı üzerinde yer alan Marmaray hattında meydana geldi.
Title
Otuzlu yaşlarda olduğu tahmin edilen üzerinden kimlik çıkmayan bir vatandaş, demir bariyerlerle, dikenli tellerle korunan demir yolu hattına girdi.
Title
Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı rayların üzerinde bulunan bakım lokomotifinin üzerine çıkan vatandaş, yüksek gerilim hattına dokundu.
Title
Dokunmasının hemen ardından büyük bir patlama ile alev ve dumanların arasında kalan vatandaşa önce Marmaray hattının güvenlik görevlileri müdahale etti.
Title
İhbar üzerine korkunç olayın meydana geldiği noktaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Hattın elektriğinin kısa sürede kesilmesinin üzerine itfaiye erleri ağır yaralı vatandaşı lokomotifin üzerinden alarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.
Title
Vücudunda çok fazla yanık olan vatandaşın üzerinden kimlik çıkmazken Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun ciddi olduğu öğrenilen yaralı vatandaşın demir bariyerleri aşarak yasak olan bölgeye neden girdiği ve yüksek gerilim hattına neden dokunduğu araştırılıyor.
Title
O anlara şahit olan Rıdvan Elalmış, Camdan bakıyordum, vagonun üzerine önce ayakkabılarını attı daha sonra yüksek gerilim hattını tuttu. Tutunca da birden patladı, büyük bir patlamaydı. Devamlı buraya böyle insanlar giriyor ya Söğütlüçeşme’den ya da Haydarpaşa’dan giriyorlar buradaki demirleri, kabloları devamlı çalıyorlar. Sabah dörde beşe kadar gelip bir şeyler içiyorlar sonra sonuç böyle oluyor. ifadelerini kullandı.
Title
Yaklaşık 30 dakika boyunca seferlerin durdurulduğu Marmaray hattında akış tekrardan normale dönerken, olay yeri inceleme ekipleri geniş güvenlik önlemi altında yaşanan olayla ilgili tüm delilleri titizlikle topladı.
Title
Title
Akıl almaz olay: Trenin üzerine çıkıp yüksek gerilim hattına dokundu
Kadıköy Marmaray Ayrılıkçeşme Tren İstasyonu'nda akşam saatlerinde akıl almaz bir olay gerçekleşti. Raylara giren bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yüksek güvenlik önlemi olan demir parmaklıkları geçerek rayların üzerinde bulunan bakım treninin üzerine çıktı ve yüksek gerilim hattına dokundu. Olay sonrası Marmaray hattından gelen patlama sesi yürekleri ağza getirirken ağır yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.


Abone Ol Google News
Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

Düğün yapacaklar elini hızlı tutmalı

​Koronavirüste 'ikinci dalga' endişesi altın fiyatlarını yükseltiyor.
8 yıl sonrabugün devrede!

8 yıl sonra
bugün devrede!

​Kiracıları ilgilendiren 5 kritik düzenleme.
Yardımuçağı yola çıktı

Erdoğan'ın talimatı ile dev uçak hareket etti.

Trenin üzerine çıkıp gerilim hattına dokundu.

​19 kişi koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

​DEAŞ adına savaşan 5 Suriyeli gözaltına alındı.

Ayasofya'da secde ettiğimizde an başımız bağımsız Türkiye toprağına değecektir.

"Asker uğurlaması" adı altında sosyal mesafe katliamı yapıldı.

​Türk şirketleriyle parça üretimi konusunda yeni karar.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ruhani ve Putin ile görüşecek.
Sığınacağı ülke bile belirlendi!

Sığınacağı ülke bile belirlendi!

​Katil Esed ve Suriye'nin geleceği hakkında flaş iddia...
Bataklık baronlar

Bataklık baronlar

​Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonunda yakalandılar.
LGBT devşirecek çocuk arıyor

LGBT devşirecek çocuk arıyor

Hedef artık çocuklar: İsviçre'deki okul ilk adımdı...
Anket<br>sonuçlarında rekor

Anket
sonuçlarında rekor

​Areda Survey'in yaptığı çalışmada vatandaş Ayasofya kararını verdi.
İsraf olmasın<br>afiyet olsun

İsraf olmasın
afiyet olsun

​Dünyada bir yılda üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor.
Hafter'e<br>destek vermemiş

Hafter'e
destek vermemiş

​Macron tüm delillere rağmen inkar etti.
Onyekuru'da<br>son durum

Onyekuru'da
son durum

​Galatasaray Monaco ile Onyekuru için masaya oturdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.