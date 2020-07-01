Arnavutköy'de böcek ilacı aynı binada oturan 10 kişiyi zehirledi!

O anlara şahit olan Rıdvan Elalmış, Camdan bakıyordum, vagonun üzerine önce ayakkabılarını attı daha sonra yüksek gerilim hattını tuttu. Tutunca da birden patladı, büyük bir patlamaydı. Devamlı buraya böyle insanlar giriyor ya Söğütlüçeşme’den ya da Haydarpaşa’dan giriyorlar buradaki demirleri, kabloları devamlı çalıyorlar. Sabah dörde beşe kadar gelip bir şeyler içiyorlar sonra sonuç böyle oluyor. ifadelerini kullandı.