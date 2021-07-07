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POLİTİKA

ARTI1 TV’nin sahibi Altan Ertürk: CHP içinde toplanan 40 milyon TL'nin akıbeti ortaya çıkarılsın

Artı 1 TV’nin kurucusu ve sahibi Altan Ertürk, CHP içinde kanalın kuruluşu için 40 milyon lira toplandığı ve bunun bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. CHP’den bir kuruş bile almadığını öne süren Ertürk, "Bu CHP iç siyasetiyle ilgili bir konu. Kim kime para verdiyse onunla yüzleşsin. Duymayan kalmadı bunu" diyerek 40 milyon liranın nereye gittiğinin ortaya çıkarılmasını istedi.

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ARTI1 TV’nin sahibi Altan Ertürk: CHP içinde toplanan 40 milyon TLnin akıbeti ortaya çıkarılsın
Artı 1 TV’nin kurucusu ve sahibi Altan Ertürk

Geçtiğimiz ay Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Artı1 TV'yi kimin kurduğunu sorup, "Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor" diye sorunca kanalın kurucuları arasında yer alan Uğur Dündar çılgına dönmüş "Karşıma çıkma, fena yaparım" diye konuşmuştu.

CHP'de toplanan 40 milyon lira buharlaştı

Bu tartışmanın ardından Tele1 kanalının sunucusu Can Ataklı, dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı. Ataklı bir video yayınlayarak Artı1 TV için CHP'den toplanan 40 milyon liranın başka bir CHP'li tarafından buharlaştırıldığını ileri sürdü.

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"40 milyon TL'nin akıbeti ortaya çıkarılsın"

Artı 1 TV’nin kurucusu ve sahibi Altan Ertürk, CHP içinde kanalın kuruluşu için 40 milyon lira toplandığı iddialarına dair konuştu. Diriliş Postası'ndan Sabri İşbilen'in haberine göre, CHP’den para almadığını belirten Ertürk, şunları söyledi:

Herkes konuşuyor. Bu CHP iç siyasetiyle ilgili bir konu. Artı 1 TV’yi alet etmesinler bu konuya. Kim kime para verdiyse onunla yüzleşsin. Duymayan kalmadı bunu. Biz bir kuruş almadık, gelmedi bize.

"Her şeyimi kaybettim dolandırıldım"

Kanalı 2012 yılında kurduğunu ifade eden Ertürk, dolandırıldığını öne sürdü. Ertürk, "Parasını ben verdim. Yok işte o oradan para alınmış, buradan para verilmiş, bu ilişkilerin hiçbirisinin de içerisinde değilim. Tek başıma bu yükü omuzlarımda ben taşıdım. Her şeyimi de kaybettim bu kanal yüzünden. Çok ciddi de dolandırıldım" şeklinde konuştu.

"Nereden bulaştım Uğur Dündar'a

Ertük, Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar gibi isimlere "kendilerini kahramanlaştırıyorlar" suçlaması yöneltti. Ertürk, "2-3 kişi bir hikaye yazıyorlar, bir kurgular yapıyorlar. Ondan sonra ellerinde medya gücü de var, çıkıp atıp, tutuyorlar. Bıktım gerçekten. Nereden bulaşmışım ben bunlara. Lanet olsun gerçekten. Nasıl bir çamurdur, nasıl bir bataklıktır bu ya" ifadelerini kullandı.

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