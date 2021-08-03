​Artık 300 kişilik gruplar yok

Afgan göçüne karşı alınan önlemleri sınır hattında gözlemleyen muhabirimiz, kolluk kuvvetlerinin 7-24 devam eden mesaisine de şahitlik etti.

MUHAMMED KURTAR

Türkiye, Afgan göçüne karşı sınırlarında önlemlerini artırırken, göçmenler de Avrupa hayallerini artık kafile yerine 2-4’lü gruplar halinde deniyor. Yasa dışı göçe karşı yükseltilen tedbirler daha önce geçişlerin yaşandığı Van sınır hattında kendini hissettiriyor. Yasa dışı geçişlere karşı hudutlarda fiziki güvenlik sistemleri duvarlarla arttırılırken, mini ve taktik İHA’lardan elektro optik sistemlere, termal kameralardan, harekete duyarlı sistemlerle güvenlik takviye edilmiş durumda.

GÜNDEM Afgan göçü Suriye gibi olmaz

SÜREKLİ DEVRİYE

Kolluk kuvvetleri de sınır gerisinde kuş uçurtmuyor. Jandarma ve polis sürekli devriye halinde. Doğubeyazıt-Tatvan kara yolunda rastladığımız Afgan kuzenler Sadık Alizi ile Dilcam Sagzi ile konuşurken ring atan askeri araç yanımızda durdu. Kimlik kontrolü sonrası izinleri olmayan Alizi ile Sagzi araca alınarak karakola götürüldü. Sonrasında iki Afganı yaklaşık birkaç yüz göçmenin tutulduğu noktada yeniden gördüm. Sandviç, meyve, meyve suyu, sudan oluşan kumanyalarını yiyorlardı.

GECE YÜRÜYORLAR

Karşılaştıkları göçmenlerden yardımlarını esirgemeyen Çaldıran sınır köylülerinin tespitleri de ilginç. Düzensiz göçmenlerin geçtiğimiz dönemlerde daha önce 300-350 kişi geldiklerini anlatırken son dönemde yakalanmamak için 2-4’lü gruplara bölündüklerine dikkat çekiyorlar. Göçmenlerin yine yakalanmamak için gündüz dere yatakları, menfezlerde dinlendiği, yürüyüş için geceyi tercih ettikleri belirtildi.