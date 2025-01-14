Artık her başarım kardeşimin

Erzurum’da çığ faciasında ikizini kaybeden judocu Yunus Yazgan, kardeşinin hayallerini gerçekleştirmek için Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya hedefliyor. Kardeşinin hayallerini yaşatmayı amaçlayan Yunus, “Artık her bir başarım Emre'nin de başarısıdır" dedi.
Erzurum'da milli takım kampındayken çığ düşmesi sonucu yaralanan judocu Yunus Yazgan, aynı olayda yaşamını yitiren ikizi Emre Yazgan'ın uluslararası organizasyonlarda kazanmayı hedeflediği madalyalara ulaşarak kardeşinin hayalini gerçekleştirmek istiyor. Palandöken bölgesinde 21 Aralık 2024'te judo milli takımı kampında dağ koşusu eğitimi sırasında çığ düşmesi sonucu ikizini kaybeden ve kendisi de yaralanan Yunus, acı olayda kardeşini yitirmenin acısını yüreğinde taşıyor. Kardeşiyle biriktirdiği anıları evindeki fotoğraf karelerinde yaşatan Yunus, Emre'nin hayali madalyaları kazanarak ikizini gururlandırmak istiyor.
Ankara'da 17-19 Ocak'ta düzenlenecek Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'na Gebze Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenörü Serdar Kiraz'la hazırlanan Yunus, duygularını taşıdığını düşündüğü ikizi için 2025'te yapılacak Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılma hakkı kazanıp uluslararası arenada tatamiye çıkmayı hedefliyor.
HEDEFİ BOĞAZİÇİ'YDİ
Yunus, kardeşinin hem eğitim hem de spor kariyerinde başarılı olmak için çalıştığını aktararak, şöyle devam etti: "YKS'de iyi bir yüzdelik dilime girmek, Boğaziçi Üniversitesinde makine veya endüstri okumak istiyordu. Bu yılki dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalya alarak olimpik takıma girmek istiyordu. Hem spor kariyeri hem de eğitim kariyerinde başarılı olmak istiyordu ve başarılıydı da aslında."
O DA KURTULUR SANMIŞTIM
Olay günü sabah kahvaltısından sonra geldikleri dağda bir saat kadar tırmanma antrenmanı yaptıklarını anlatan Yunus, kardeşinin hemen arkasında yer aldığını söyledi. Ayaklarının altındaki buz kütlesinin yüksek ses çıkararak kırıldığını belirten Yunus, "Ben kurtulduysam Emre de kurtulmuştur diye düşünmüştüm çünkü Emre bu tarz durumlara karşı zekiydi. Kolay kolay zorda kalmazdı. Güçlüydü ve dayanıklıydı. Ben kurtulduysam Emre de kurtulmuştur dedim ama onu bulamadık." dedi.
BENİM BAŞARIM ONUN BAŞARISI
Müsabakalara artık onun için çıkacağım. Onun da hayalleri vardı. Biz, onun aramızda bir yerlerde olacağını biliyoruz. Gururlanması için hayallerini gerçekleştireceğiz. İkiz olduğumuz için içimde bir yerlerde Emre'nin duygularını taşıdığımı düşünüyorum. Benim başarımın onun başarısı olduğunu düşünerek her attığımız adımda beraber ilerlerdik. Şimdi de öyle olmaya devam edecek. Her bir başarım Emre'nin de başarısıdır.