Artık her başarım kardeşimin

Müsabakalara artık onun için çıkacağım. Onun da hayalleri vardı. Biz, onun aramızda bir yerlerde olacağını biliyoruz. Gururlanması için hayallerini gerçekleştireceğiz. İkiz olduğumuz için içimde bir yerlerde Emre'nin duygularını taşıdığımı düşünüyorum. Benim başarımın onun başarısı olduğunu düşünerek her attığımız adımda beraber ilerlerdik. Şimdi de öyle olmaya devam edecek. Her bir başarım Emre'nin de başarısıdır.