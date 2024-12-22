Çığ altında kalan milli judocu hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Dağı’nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 15 sporcu Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kar kütlesi altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan

5 kişiden biri olan Judo Milli Takımı sporcusu ve 2024 Spor Toto Türkiye Gençler Judo Şampiyonu 16 yaşındaki Emre Yazgan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan, aralarında Emre Yazgan’ın ikizi Yunus Yazgan'ın da bulunduğu 4 kişi tedavi altına alındı.

Emre Yazgan





HERHANGİ BİR BİLDİRİM YAPMAMIŞLAR

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yürüyüşe çıkan Milli Takım ekibinin yetkililere herhangi bir bildirim yapmadığını belirterek, "Dün Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğümüzün bölgemizle ilgili çığ tehlikesinden bahseden bir paylaşımı vardı. Demek ki, sporcularımızın bundan haberi olmadıkları için böyle bir hadisenin vuku bulduğunu, zuhur ettiğini düşünüyoruz" dedi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, olay anını anlattı. Şehir Hastanesinde tedavisi süren sporcu Ali Bozkurt, önceden de bölgeye çıktıklarını belirterek, “Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Gelen karla yaklaşık 400,500 metre sürüklendik” dedi.





10 DAKİKA KADAR KARIN İÇİNDE DURDUK

Hilmi Mucik

Yaralı sporculardan Hilmi Mucik de 4-5 kişinin önden dağa doğru tırmandığını, kendisinin de arkadaşlarının 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirterek, şunları anlattı: “Yukarıdan bir bağırma sesi geldi, dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Sadece kafam dışarıdaydı, AFAD geldi 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık.”





ÇIĞ İLE AŞAĞIYA DOĞRU YUVARLANDIK

Berkay Aydın

Yaralılardan Berkay Aydın da “5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önceden yine çıkmıştık ilk defa böyle bir şey yaşadım” diye konuştu.





İKİZİ YARALI KURTULDU

Emre Yazgan'ın ikizi Yunus Yazgan'ın da milli sporcu olduğu, çığdan hafif yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yunus Yazgan'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.



