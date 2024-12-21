17 ilde turuncu ve sarı kodla sağanak yağış alarmı

17 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı 17 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulundu. Ani sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu,
Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısının
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ege Bölgesi'nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli,
İzmir ve Muğla'nın güneydoğusu ile Aydın'ın merkez ilçelerinde
yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Marmara Bölgesinde beklenen
sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların,
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı kıyılarında
yer yer çok kuvvetli
(21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışların öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ayrıca, Burdur ve Isparta çevreleri ile Konya'nın güneybatısında Antalya'da ise sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle yerel kuvvetli, Alanya ve Gündoğmuş çevrelerinde çok kuvvetli
yer yer şiddetli (
51-100 kg/m2), Manavgat ve Serik ilçelerinin iç kesimleri ile İbradı, Akseki, Kaş ve Demre ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı öngörülüyor.
Sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla için
"turuncu"
, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak için
"sarı"
kodlu uyarıda bulunuldu.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar
gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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