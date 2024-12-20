AKOM'dan uyarı: İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın cumartesi gününden itibaren kent genelinde etkili olması bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.