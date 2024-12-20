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AKOM'dan uyarı: İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

AKOM'dan uyarı: İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Esmanur Tuna Sarraç
16:1320/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirde hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Şehir genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın cumartesi gününden itibaren kent genelinde etkili olması bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.

İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Şehirde pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.

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#AKOM

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