AKOM'dan uyarı: İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirde hafta sonu aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi. Şehir genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Yağışın cumartesi gününden itibaren kent genelinde etkili olması bekleniyor. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, kent genelinde yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği ifade edildi.
Şehirde pazar gününe kadar aralıklarla gök gürültülü ve kuvvetli yağış beklendiği kaydedilen açıklamada, yaşanabilecek olası olumsuz durumlarda "ALO 153" ile iletişime geçilmesi istendi.