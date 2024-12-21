Meteoroloji'nin hava durumu değerlendirmelere göre hafta sonu ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların iç kesimlerde kar, kıyı bölgelerde hafif sağanak şeklinde olması beklenirken AKOM, İstanbul'da yarın sabah sıcaklıkların 5 derece birden düşeceği uyarısında bulundu.

HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ile Bursa, Hakkari, Şırnak çevreleri ve Antalya'nın doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere gece saatlerinden sonra Çanakkale, İzmir ve Aydın çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden sonra İzmir, Aydın, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ege ve Marmara'da kuvvetli yağış

Cumartesi günü yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışların, Ege Bölgesi genelinde, Akdeniz’in batısında ve Marmara’nın orta ile güney kesimlerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun tamamında, Marmara’nın batısında, Karadeniz ve Akdeniz’in doğusunda ise yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı bulutlu ve sisli olması öngörülürken, Karadeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’da parçalı bulutlu ve yer yer sisli bir hava bekleniyor. Bölgede yaşayan vatandaşların buzlanma ve don olaylarına yönelik tedbirli olması gerekiyor.

İç kesimlerde kar bekleniyor

Pazar günü ülke genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların, iç kesimlerde kar ve karla karışık yağmur, kıyı kesimlerde ise hafif sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde buzlanma ve don olaylarının görülmesi bekleniyor.

📆21 Aralık 2024 Cumartesi

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️Buzlanma ve Çığ Uyarısı!

🌡️Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pb27cr9sfq — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 21, 2024







