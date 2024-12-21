Otomobil benzinliğe daldı: Facianın eşiğinden dönüldü:

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada otomobilin akaryakıt pompalarına ya da vatandaşlara çarpmaması ile muhtemel bir faciadan dönüldü.